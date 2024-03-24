Россия атаковала одно из подземных хранилищ газа: повлияет ли это на поставки украинцам
В ночь на 24 марта российские захватчики нанесли удар по Украине, в результате чего были повреждены объекты "Нафтогаза". Сейчас стало известно, повлияет ли эта атака на поставки голубого топлива.
Во время очередной российской атаки Украины 24 марта были повреждены объекты группы "Нафтогаз" на Западе. Обстрел энергетической инфраструктуры подтвердил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.
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Есть ли угроза в поставках газа
Вражеской атакой повреждена инфраструктура одного из украинских подземных хранилищ газа. Однако критических последствий в результате этого нет. Об этом сообщил глава Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышов в эфире 24 Канала.
К сожалению, пострадали некоторые объекты "Нафтогаза". Я хотел бы заверить украинцев в том, что мы не ожидаем перебоев с поставками газа как для домохозяйств, так и для наших производственных клиентов. Поэтому в целом критической ситуации нет. Но все же ситуация с продолжением атак на нашу энергетическую инфраструктуру имеется,
– сказал он.
По его словам, атака не повлияет на поставки голубого топлива украинским потребителям. Все номинации заказчиков услуг хранения и бронирования мощностей также продолжают выполняться в полном объеме.
По состоянию на сейчас ситуация под контролем специалистов и всех привлеченных служб. Продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий согласно сценариям ПЛАС (План локализации и ликвидации аварийных ситуаций).
Критических последствий для обеспечения работы ПХГ нет, поскольку газ находится на значительной глубине. Поврежденная часть наземной инфраструктуры потребует восстановления, однако есть достаточно резервных мощностей.
Что известно о вражеской атаке на Западе
- Около 4 утра взрывы услышали во Львовской области. По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, в регионе работали силы ПВО, поэтому он попросил не снимать их работу.
- Почти сразу после атаки дронами российские войска направили на Львовщину крылатые ракеты. Они в основном заходили со стороны Тернопольщины и Волыни. Вектор движения ракет был на Львов и Стрый.
- Около 5:20 повторные взрывы прогремели во Львовской области. В регионе работали системы и средства ПВО. Впоследствии летели еще несколько групп вражеских ракет. В области прозвучало еще несколько взрывов.
- Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, по предварительной информации, на Львовщину летело около 20 ракет и 7 дронов-камикадзе типа "Шахед". Так, у России была цель атаковать объекты критической инфраструктуры.