Россия атаковала одно из подземных хранилищ газа: повлияет ли это на поставки украинцам

В ночь на 24 марта российские захватчики нанесли удар по Украине, в результате чего были повреждены объекты "Нафтогаза". Сейчас стало известно, повлияет ли эта атака на поставки голубого топлива.

Во время очередной российской атаки Украины 24 марта были повреждены объекты группы "Нафтогаз" на Западе. Обстрел энергетической инфраструктуры подтвердил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

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Есть ли угроза в поставках газа

Вражеской атакой повреждена инфраструктура одного из украинских подземных хранилищ газа. Однако критических последствий в результате этого нет. Об этом сообщил глава Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышов в эфире 24 Канала.

К сожалению, пострадали некоторые объекты "Нафтогаза". Я хотел бы заверить украинцев в том, что мы не ожидаем перебоев с поставками газа как для домохозяйств, так и для наших производственных клиентов. Поэтому в целом критической ситуации нет. Но все же ситуация с продолжением атак на нашу энергетическую инфраструктуру имеется,

– сказал он.

По его словам, атака не повлияет на поставки голубого топлива украинским потребителям. Все номинации заказчиков услуг хранения и бронирования мощностей также продолжают выполняться в полном объеме.

По состоянию на сейчас ситуация под контролем специалистов и всех привлеченных служб. Продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий согласно сценариям ПЛАС (План локализации и ликвидации аварийных ситуаций).

Критических последствий для обеспечения работы ПХГ нет, поскольку газ находится на значительной глубине. Поврежденная часть наземной инфраструктуры потребует восстановления, однако есть достаточно резервных мощностей.

Что известно о вражеской атаке на Западе