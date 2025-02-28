Важные изменения с 1 марта: что ждет пенсионеров и ВПЛ

В марте начнут расти выплаты пенсионеров. Речь идет о повышении пенсий, вследствие проведения индексации.

Что будет с пенсиями в марте

Индексация пенсий начнется с 1 марта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Завтра начинаем индексацию пенсий. Рост будет на 11,5% для почти 10 миллионов пенсионеров.

Обратите внимание! Правительством установлены лимиты для увеличения пенсий вследствие надбавки. Так, минимальный рост составляет – 100 гривен, максимальный – 1 500 гривен.

Какие изменения ждут ВПЛ с 1 марта

С 1 марта автоматически продолжатся выплаты для ВПЛ еще на 6 месяцев. Помощь в дальнейшем будут получать 1,2 миллиона переселенцев.

В свою очередь нардеп Алексей Гончаренко рассказал о расширении перечня территорий, где переселенцы могут получить компенсацию за наем жилья.

Алексей Гончаренко Президент Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы Определяется, что это вся территория Украины, кроме тех территорий, где ведутся активные боевые действия или временно оккупированные территории Украины. Но отмечается, что можно получить компенсации за наем жилья на территориях в зоне возможных боевых действий.

Шмыгаль уточнил о каких именно населенных пунктах Украины идет речь.

Урегулируем вопрос по субсидиям на аренду жилья для ВПЛ. Вносим технические изменения, которые позволят внутренне перемещенным лицам получать такую субсидию за аренду жилья в Харькове и Сумах,

– отметил Шмыгаль.

Напомним! Субсидию на аренду жилья могут получить не все переселенцы. Какие условия для оформления этой помощи читайте здесь.