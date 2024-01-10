Субсидии в Украине уменьшать не планируют, — Минсоцполитики

Государство не планирует уменьшать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг даже при росте социальных выплат и возможном увеличении доходов граждан. Система субсидий учитывает изменения в тарифах и расходах семей.

Сократят ли субсидии

Первая заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире национального телемарафона рассказала, что сокращение размера субсидий на жилищно-коммунальное хозяйство в Украине не ожидается.

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По ее словам, система расчета субсидий спроектирована таким образом, чтобы не более 15% доходов тратились на коммунальные услуги.

Субсидия – наиболее живой инструмент социальной поддержки, он очень живо реагирует на изменение всех показателей. После роста социальных выплат увеличится размер доходов граждан, и если не будет изменений по тарифам, это может означать, что у семьи больше доходов,

— сказала Марчак.

Она также отметила, что субсидии реагируют на изменения тарифов и любые изменения расходов семей на жилищно-коммунальные услуги, перечисляя их, чтобы оказывать адекватную поддержку семьям.

В общем, я хотела бы заверить: точно не предполагается сокращение размера субсидий и не будет происходить сокращение финансирования субсидий. Напротив, на 2024 год в государственном бюджете предусмотрено увеличение расходов на жилищно-коммунальные субсидии,

– добавляет чиновница.

Как оформить субсидию

Основные документы, которые необходимо предоставить для субсидии, это:

заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии,

декларацию о доходах и расходах лиц,

дополнительно можно добавить договор найма (аренды) жилья, справки о доходах, справку ВПЛ, а также другие документы – подтверждение непроживания лица по месту регистрации.

Другие документы, которые могут потребовать в случае необходимости: