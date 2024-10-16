Будут ли выплачивать субсидию в 2025 году
Источник:ПФУ
Субсидии на предстоящий отопительный сезон назначат украинцам автоматически. Однако категории, которые должны написать заявление на переназначение.
Субсидии в 2025 году
В 2025 году не запланировано никаких отмен субсидий. Соответственно, с 1 октября ПФУ проведет расчет выплат на отопительный сезон 2024-2025 годов.
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Обратите внимание! Субсидию пересчитают для всех получателей автоматически.
Людям, которые в летний период пользовались не субсидией, а льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), жилищную субсидию будет начислено в автоматическом режиме – без необходимости дополнительных обращений,
– написали в ПФУ.
Субсидия на оплату ЖКУ назначается с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается:
- на неотапливаемый сезон – с 1 мая по 30 сентября;
- на отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля.
Кто должен обратиться за назначением субсидии
- лица, которые не получали ранее субсидий;
- лица, которые получали жилищную субсидию и у них произошли изменения в составе зарегистрированных лиц домохозяйства;
- люди, у которых назначение субсидии на неотапливаемый период не состоялось из-за наличия задолженности, которую удалось погасить / оформить договор реструктуризации;
- люди, которые оспаривают вопрос задолженности по уплате ЖКУ в судебном порядке.