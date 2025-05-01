Курс доллара дешевеет, как и курс евро

В банках и обменниках валюты показывают спад стоимости за последние сутки. Покупка доллара до сих пор ниже чем 42 гривны, а покупка евро варьируется от 47,68 до 47,85 гривны.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 1 мая, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,20 гривны (-5 копеек против 30 апреля) и продажа по 41,85 гривны (-5 копеек).

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Покупка евро проходит по 46,90 гривны (-20 копеек), продажа – по 47,62 гривны (-23 копейки).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,55 гривны (+5 копеек), а продать по 41,60 гривны (+12 копеек).

(+5 копеек), а продать (+12 копеек). Покупка евро по 47,30 гривны (-16 копеек), а продажа по 47,50 гривны (-18 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41,01 гривны (-4 копейки), а продают по 41,56 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(-4 копейки), а продают (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 46,92 гривны (-13 копеек), а продают по 47,71 гривне (+1 копеек).

Перейдет ли Украина на евро

В разговоре с 24 Каналом экономист Олег Гетман рассказал, что НБУ может привязать курс гривны к курсу евро, а произойти такое может через 3 – 5 лет.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Украина направляется в Евросоюз, поэтому нашей основной валютой будет евро и ее объемы увеличиваются в нашей внешней торговле.

Гетман рассказал, что курс доллара при таких обстоятельствах будет рассчитываться по кросс-курсу через евро.