Один вид горючего подешевел почти на 20% в месяц

В Госстате зафиксировали, что наиболее существенно за месяц подешевел автогаз. Другие виды горючего снизились в цене почти на 3%.

Цена горючего подешевела

Автогаз за июль подешевел на 18,9% – до 33,5 гривен за литр. Напомним, что темпы роста цен на топливо снизились до 77,7%, благодаря постепенному насыщению рынка горючего из-за отладки логистики и возобновления конкуренции, отметили в НБУ.

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Как подешевело горючее за месяц

Бензин А-92 подешевел на 2,6% – до 49,1 гривны за литр.

Бензин А-95 на 2,1% – до 50,6 гривны за литр.

Дизельное топливо на 2,0% – до 55,4 гривны за литр.

Подорожает ли топливо из-за акциза

14 августа Кабмин поддержал проект закона, предусматривающий частичное возвращение ставок акциза на горючее. В Мининфраструктуре отметили, что в июле ситуация на рынке горючего стабилизировалась. Для этого правительство приняло меры по упрощению логистики горючего, обеспечило условия для больших долгосрочных контрактов для бизнеса и государственного сектора.

Министерство инфраструктуры инициировало частичное возвращение ставок акциза на бензин и дизель на уровне 100 евро за 1 000 литров. До полномасштабного вторжения ставки на бензин и дизель составляли 213,5 и 139,5 евро соответственно, то есть почти в два и полтора раза больше,

– отметили в ведомстве.

По мнению Директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, бензин и дизельное топливо не подорожают. Что касается замечаний, дескать, цены вырастут на 10 гривен за литр горючего – тоже маловероятно. Эксперт пояснил, что сейчас мировые цены на топливо снизились, что создает потенциал для снижения цен в Украине на 3 – 4 гривны за литр. Вместе с этим, акциз перекроет это понижение. В результате цена топлива стабилизируется, пояснил эксперт.

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Какой будет цена горючего, по мнению Куюна:

бензин А-95 – 50 – 52 гривны за литр,

дизтопливое топливо – 51 – 53 гривны за литр,

автогаз – 27 – 28 гривны за литр

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