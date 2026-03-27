Из-за цен на дизель сосед Украины остановил большинство автобусных рейсов
- В Молдове из-за роста цен на дизтопливо перевозчики приостановили около 70% автобусных маршрутов.
- Правительство обсуждает механизмы поддержки автоперевозчиков, включая компенсацию расходов без повышения тарифов.
Конфликт на Ближнем Востоке привел к глобальному подорожанию нефтепродуктов в мире, и Молдова – не исключение. С начала марта в стране резко выросла стоимость дизтоплива, из-за чего пришлось отменять пассажирские рейсы.
Что происходит в Молдове?
Перевозчики приостановили выполнение около 70% регулярных автобусных маршрутов. Детали передает Интерфакс-Украина.
Например, по словам вице-премьера Владимира Боли, в городе Сороки остановлено 90% рейсов, а в Бельцах – от 50 до 60%. Сложная ситуация также в Кишиневе, где отменено около 90% рейсов до Южного вокзала.
В правительстве страны начали обсуждение возможных механизмов поддержки автоперевозчиков. Речь идет об определении формул компенсации или возмещения части расходов предпринимателям.
Но повышать стоимость пассажирских перевозок не планируют.
Мы не говорим о повышении цен. Обсуждений по этому поводу не было. Мы говорим об инструменте, который предоставляет нам возможность корректировать цены в соответствии с ростом расходов, включая расходы на топливо,
– пояснил чиновник.
Справка: в Молдове цена дизтоплива выросла в 1,6 раза, по сравнению с началом марта. Всего в стране работают около 330 компаний на 2,5 тысячах регулярных маршрутов.
Напомним, ранее из-за вероятного дефицита топлива власти временно ослабили ограничения для работы сети российских АЗС "Лукойл". Особое внимание обратили именно на дизтопливо.
Как борются с кризисом в других странах?
Например, для поддержки населения и бизнеса правительство Румынии рассматривает возможность временного снижения акцизов на топливо, а в Украине ввели систему кэшбеков.
Правда, блокирование Ормузского пролива сильнее всего ударило по странам Азии. И хотя в Бангладеш министр энергетики страны отрицает дефицит, владельцы предупредили о возможности закрытия АЗС по всей стране.
Зато в Индии ресторанам советуют отказаться от фритюра и сократить рабочее время, а Пакистан перевел обучение в университетах в дистанционный формат и ввел 4-дневную рабочую неделю для большинства госучреждений.