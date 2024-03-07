Затишье в банках и на черном рынке: какова стоимость валют

Доллар начал дешеветь, впрочем, спад стоимости является несущественным. Валюта потеряла на наличном рынке за последние сутки больше всего на черном рынке. Что касается евро, то в обменниках цена оживилась.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 7 марта, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,17 гривны (-3 копейки против 6 марта), а продажа – 38,60 гривны (-10 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 41,40 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 42,10 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,40 гривны (-10 копеек), а продажа – 38,52 гривны (-8 копеек).

(-10 копеек), а продажа – (-8 копеек). Евро покупают за 41,86 гривны (-2 копейки), а продают за 42,05 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,20 гривны (-7 копеек), а продажа – 38,60 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(-7 копеек), а продажа – (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 41,75 гривны (+10 копеек), а продажа – 42,13 гривны (+2 копейки).

Стоимость доллара в конце 2024 года

По прогнозам Кабмина, до конца 2024 года курс доллара может достичь 41 гривны. Впрочем, это пессимистический прогноз, заявляет экономический эксперт Денис Безлюдько. По его мнению, закончится 2024 год для курса гривны лучше.

В Кабмине ожидают около 41 гривны на конец года. Но они всегда ошибаются в худшую сторону – у них работа быть пессимистами и готовиться к худшим сценариям,

– говорит Безлюдько.

Обычно среднегодовой курс где-то на гривну отличается от прошлогоднего.

А по прогнозам эксперта, в конце 2024 года курс может вырасти, но до 40 гривен за валюту.

Кроме того, он может откатиться также и в сторону уменьшения.

Гривна может укрепиться из-за некоторых факторов, например возвращение валютной выручки, за которую взялся Нацбанк.

Среднегодовой курс доллара в Украине по итогам 2024 года составит 37,5 гривны.зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.