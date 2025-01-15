Валюты подешевели: сколько стоит доллар и евро
15 января 2025, 10:32Читати новину українською
За последние сутки на черном рынке американская валюта и европейская валюта потеряли цену при покупке и продаже. Доллар также подешевел в обменниках, а евро выросло в банках.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 15 января, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 42,22 гривны (+2 копейки против 14 января) и продажа по 42,90 гривны (-10 копеек).
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- Покупка евро происходит по 43,30 гривны (+10 копеек), а продажа по 44,15 гривны (+3 копейки).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 42,86 гривны (-14 копеек), а продать по 42,95 гривны (-10 копеек).
- Покупка евро по 44,06 гривны (-3 копейки), а продажа по 44,26 гривны (-3 копейки).
Курс в обменниках
- Доллары покупают обменники по: 42,33 гривны (-20 копеек), а продают по 42,96 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 43,60 гривны (-22 копейки), а продают по 44,38 гривны (+3 копейки).
Что прогнозируют на эту неделю
Как рассказал банкир Тарас Лесовой для 24 Канала, на межбанке курсовые колебания будут более или менее ожидаемыми. Речь идет о спреде, ежедневные изменения и разновекторность изменений. А на наличном рынке курсовые показатели будут зависеть от показателей межбанка и от уровня спроса.
Все, что будет происходить на рынке, не выйдет за пределы "системы" валютных изменений, косвенно образованной в контексте режима "управляемой гибкости".
- Ожидаются колебания на межбанке между 42 гривнами и 42,50 гривны за доллар, а по евро – между 43,50 и 45 гривнами.
- В то же время на наличном рынке это колебание будет на уровне 42 – 42,80 гривны за доллар и 45 – 47,50 гривны за евро.