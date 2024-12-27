Какие курсы валют в конце рабочей недели
Доллар в банках и на черном рынке потерял немного цены. В то же время в обменниках наоборот подорожал. Евро же почти не изменилось в цене, кроме обменников, где при покупке и продаже цена выросла существеннее всего.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 27 декабря, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,70 гривны (-5 копеек против 26 декабря) и продажа по 42,25 гривны (-5 копеек).
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Покупка евро происходит по 43,50 гривны (без изменений), а продажа по 44,15 гривны (-5 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 42,20 гривны (-3 копейки), а продать по 42,19 гривны (-5 копеек).
- Покупка евро по 44 гривны (без изменений), а продажа по 44,16 гривны (-3 копейки).
Курс в обменниках
- Доллары покупают обменники по: 41,75 гривны (+4 копейки), а продают по 42,45 гривны (+29 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 43,75 гривны (+23 копейки), а продают по 44,40 гривны (+20 копеек).
Что будет с долларом и евро после Нового года
Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала рассказал, что режим управляемой гибкости по своей сути защищает рынок от любых сюрпризов, например, от стремительных курсовых взлетов.
Вполне возможно, что в начале года официальный курс доллара будет находиться в диапазоне 41,80 – 42,10 гривен за доллар, то есть какого-то стремительного курсового изменения не произойдет.
В то же время коридоры валютных колебаний на межбанке будут составлять на уровне 41,80 – 42,10 гривны за доллар и 43,50 – 45 гривны за евро. А на наличном рынке на уровне 41,90 – 42,20 гривны за доллар и 45 – 47,50 гривны за евро