Стоимость доллара от НБУ: на каком уровне официальный курс

За сутки официальный курс американской валюты прибавил немного в цене, а вот курс европейской валюты наоборот. Евро потеряло более 10 копеек.

Официальный курс 23 ноября

За данным Нацбанка, официальный курс 23 ноября составлял 36,06 гривны за доллар. Стоимость доллара немного изменилась по сравнению с прошедшими сутками, ведь курс вырос на 2 копейки.

Читайте также Удивит ли курс сегодня: доллар в банках, на черном рынке и в обменниках

Что касается евро, то курс европейской валюты начал дешеветь – к 39,33 гривны. Стоимость упала на 13 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

Каким будет официальный курс доллара и евро 24 ноября:

Доллар – 36,01 гривны,

Евро – 39,27 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 23 ноября доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

в банках покупка составляет 37,3 гривны , а продажа – 37,8 гривны.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 37,5 гривны , а продажа – 37,84 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 37,65 гривны, а продажа – 37,75 гривны.

Курс в первый день зимы

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой рассказал, что с 27 ноября по 3 декабря ожидать изменений на межбанке и наличном рынке не стоит. Вероятность того, что что-то изменится, низка.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Достоверно ситуация в валютном секторе будет такова: текущие колебания на безналичном рынке будут происходить в пределах 0,1 – 0,2 гривны, а разница между продажей и покупкой на межбанке будет минимальной – до 0,1 гривны.

Кроме того, разница курсов межбанка и наличного рынка будет на уровне 1 – 1,5%, но с проекцией к постепенному ее снижению.

По прогнозам курсовые колебания на наличном рынке будут проходить в коридоре 37 – 38 гривен за доллар и 39 – 41 гривен за евро.

Следовательно, становится ясно, что на следующей неделе ситуация на валютном рынке будет стабильной. Все потому, что регулятор не даст "разгуляться" спросу.

дотримується стандартів Міжнародної групи з протидії відмиванню доходів (FATF). За допомогою системи перевірки адрес (AML) біржа детально та в автоматичному режимі перевіряє адреси гаманців, з яких клієнти здійснюють транзакції. Крім того, користувачі можуть самостійно перевірити будь-яку адресу на причетність до незаконної діяльності набіржі.