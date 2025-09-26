За последние сутки официальный курс доллара вырос на 8 копеек, а официальный курс евро – на 6 копеек. Зато с новой рабочей недели цена обеих валют опустится, особенно это коснется евро.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,49 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 8 копеек против 25 сентября. Официальный курс евро составляет 48,71 гривны, то есть цена выросла на 6 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 29 сентября курс валют будет таким:

доллар – 41,47 гривны;

евро – 48,40 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 26 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 41,20 гривны , продажа – по 41,70 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,50 гривны , продажа – по 41,53 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 40,65 гривны, продажа – по 41,60 гривны.

Какой курс доллар и евро будет в конце сентября?