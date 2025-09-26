Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,49 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 8 копійок проти 25 вересня. Офіційний курс євро становить 48,71 гривні, тобто ціна виросла на 6 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 29 вересня курс валют буде таким:

долар – 41,47 гривні;

євро – 48,40 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 26 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,20 гривні , продаж – по 41,70 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,50 гривні , продаж – по 41,53 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 40,65 гривні, продаж – по 41,60 гривні.

Який курс долар та євро буде наприкінці вересня?