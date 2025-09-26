Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,49 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 8 копеек против 25 сентября. Официальный курс евро составляет 48,71 гривны, то есть цена выросла на 6 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Смотрите также На миллиарды долларов: Государственный долг Украины вырос за август 2025 года
По состоянию на 29 сентября курс валют будет таким:
- доллар – 41,47 гривны;
- евро – 48,40 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 26 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41,20 гривны, продажа – по 41,70 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,50 гривны, продажа – по 41,53 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 40,65 гривны, продажа – по 41,60 гривны.
Какой курс доллар и евро будет в конце сентября?
По прогнозам банкира Глобус Банка Тараса Лесового для 24 Канала, пределы для курса доллара не будут превышать максимальной отметки в 41,5 гривны, а вот курс евро не будет превышать отметки в 49 гривен.
Как пояснил Лесовой, НБУ благодаря действию режима управляемой гибкости контролируют курсы валют, то есть спрос удовлетворяется, а риски резкого роста валют уменьшаются.
На этой неделе доллар и евро на наличном рынке должни находиться в диапазоне от 41,2 – 41,5 гривны, а евро – от 48 гривен до 49,5 гривны.