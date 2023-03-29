Доллар снова резко упал: курс опустился ниже 38 гривен

По состоянию на утро 29 марта американская валюта опустилась до 37,75 гривны в банках. Только вчера курс был на уровне 38 гривен. В то же время, на черном рынке курс подешевел на целых 30 копеек.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 29 марта наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем за 37,75 гривны (-25 копеек против 28 марта), а купить за 38,32 гривны (-15 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,50 грн (без изменений), а продают в среднем за 41,20 грн (-10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 37,48 гривны (-21 копейка), а продают – за 38,23 гривны (+14 копеек), по данным finance.ua.

Евро колеблется на уровне: покупка – 40,62 гривны (-2 копейки), а продажа – 41,05 гривны (+2 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,80 гривны (-30 копеек), а продажа – 38,01 гривны (-24 копейки).

Евро покупают по 40,70 гривны (-20 копеек), а продают за 41 гривну (-20 копеек).

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За прогнозами Concorde Capital средний курс в 2023 году может быть на уровне официального.

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В то же время в комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько рассказала, что эта неделя считается переходной. Таким периодом могут воспользоваться спекулятивно настроенные участники рынка.

Я ожидаю небольшого усиления волатильности на наличном рынке. Курс доллара, по моему мнению, будет колебаться в диапазоне 38 – 38,8 гривны за доллар,

– добавила Анна Золотько.