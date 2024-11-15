Доллар и евро дешевеют: какой курс в конце рабочей недели

Доллар в банках и на черном рынке потерял цену при покупке и продаже. Впрочем существеннее всего подешевело евро, которое в банках потеряло аж 30 копеек за последние сутки.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 15 ноября, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,10 гривны (-10 копеек против 14 ноября) и продажа по 41,64 гривны (-6 копеек).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 43,50 гривны (-30 копеек), а продажа по 44,20 гривны (-25 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,56 гривны (-8 копеек), а продать по 41,61 гривне (-10 копеек).

(-8 копеек), а продать по (-10 копеек). Покупка евро по 43,90 гривны (-25 копеек), а продажа по 44,16 гривны (-24 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,30 гривны (-2 копейки), а продают по 41,70 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

(-2 копейки), а продают по (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,80 гривны (+3 копейки), а продают по 44,19 гривны (-23 копейки).

По сколько будет доллар и евро на следующей неделе

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала рассказал, что в Украине начался достаточно длительный скидочно-праздничный период. Он на наличном рынке должен уравновесить покупателей и продавцов.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Часть граждан будет покупать валюту, а другая часть будет тратить ее на необходимые приготовления к грядущим праздникам.

Поэтому по словам Лесового, вполне возможно, что курсовые показатели "подстроятся" под активность граждан, а когда спрос и предложение достаточно уравновешены, то курсовые показатели могут меняться лишь несущественно.

Колебания на рынке будут такими: