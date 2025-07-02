Официальное евро впервые в истории составляет более 49 гривен

Сегодня, 2 июля, НБУ установил новый рекорд по цене евро, ведь цена достигла более 49 гривен за валюту. Зато завтра цена опустится. Цена доллара также растет, но не так существенно.

Официальный курс валют

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,81 гривне. То есть цена американской валюты выросла на 4 копейки от 1 июля. Официальный курс евро составляет 49,40 гривени, то есть его цена выросла на 42 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По состоянию на 3 июля курс валют будет такой:

доллар – 41,81 гривны;

евро – 49,13 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на 2 июля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,50 гривны , продажа – по 42,10 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,77 гривны , продажа – по 41,76 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 41 гривны, продажа – по 41,90 гривны.

Что прогнозируют для курса валют

Если на этой неделе курс доллара прогнозируют в диапазоне от 41,6 гривны до 42 гривен, то курс евро – от 46,5 гривны до 48,5 гривны на наличном рынке, спрогнозировал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Курсовые показатели могут как расти, так и снижаться. Но несмотря на все эти изменения будут минимальными.

Банкир добавляет, что на рынке валют будет происходить максимальное ценовое приближение между безналичным курсом и наличным курсом.