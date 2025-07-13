Колебания неизбежны: выйдет ли цена евро за пределы прогнозов
- Цена евро может зависеть от глобальных событий в мире.
- Есть предположение, что курс евро может укрепиться до 1,20 доллара, и в Украине он может колебаться в диапазоне 48,50 – 49,50 гривны.
Евро на следующей неделе будет зависеть не только от соотношения спроса и предложения на рынке, но и от более глобальных событий, таких как ситуация на Ближнем Востоке, инициативы Трампа по пошлинам и стоимость мировой пары евро-доллар. Не исключено, что цена европейской валюты может достичь более 49,50 гривны.
Какой будет курс евро?
Банкир Тарас Лесовой поделился с 24 Каналом прогнозом курса евро, которое на следующей неделе будет зависеть от ряда факторов, среди которых формирование курсов доллара и евро, а также геополитическая ситуация, в частности из-за событий на Ближнем Востоке.
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Например, сейчас соотношение сейчас соотношение евро к доллару пытается повыситься: 1 евро = 1,17 – 1,18 доллара. Кроме того, есть предположение, что курс евро может укрепиться до 1,20 доллара.
Однако следует понимать, что такой ход событий является явлением естественным. Несмотря на все доллар остается основной валютой.
Кроме того, "таможенные инициативы" Трампа и вообще тактика США в отношениях с Ираном в состоянии неопределенности, а потому мировые инвесторы с осторожностью относятся к ситуации.
Как добавляет Лесовой, сейчас можно ориентировочно определить стоимость евро в Украине, что будет базироваться на стоимости евро в мире и курса доллар-гривна.
Обратите внимание! Главным курсовым ориентиром станет диапазон в 48,50 – 49,50 гривны за евро. Не же исключением, что курс может пересечь отметку в 49,50 гривны, но впоследствии вернуться к обозначенному выше коридору цены.