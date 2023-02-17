Энергетический шантаж не удался: цены на газ в Европе упали до минимума, – Bloomberg

Цена на газ в Европе упала до минимального уровня впервые за 1,5 года. Таким образом, можно считать, что энергетический кризис, на который рассчитывал Кремль, начинает отступать.

На сколько упала цена на газ

Несмотря на российский энергетический шантаж, в Европе впервые за 17 месяцев цены на природный газ упали ниже 50 евро за мегаватт-час. То есть за тысячу кубометров – около 550 долларов.

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К слову, цены на нидерландском хабе TTF упали на 6,2% до 48,78 евро за мегаватт-час. Это самый низкий уровень с 31 августа 2021 года.

Почему произошел такой резкий поворот

Относительно мягкая погода,

Сокращение энергопотребления,

Значителен приток сжиженного газа из США и Катара.

По сравнению с августом 2022 года цены сейчас упали более 80%. Напоминаем, что сокращение августовских поставок российского газа нанесло Европе ущерб примерно в 1 триллион долларов.

Цены на газ упали в диапазон переключения топлива, что говорит о том, что теперь выгоднее использовать газовые электростанции с высокой эффективностью по сравнению с угольными электростанциями с самой низкой эффективностью.

– сказал Стефан Ульрих, аналитик BloombergNEF.

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что аналитики сомневаются в дальнейшем падении цен. Ведь с приближением конца зимы и концом отопительного сезона цены могут сделать газ более экономичным для производства электроэнергии в Европе.

Кроме того, что цены могут снова и возрасти – если до конца зимы продлится холодная погода или возникнут перебои со снабжением.