Цена нового iPhone 17 может достигать 150 тысяч гривен, в зависимости от модели. Если перевести эту сумму в донаты, то можно было бы приобрести более 30 современных аптечек или 100 турникетов. Хватило бы денег на тепловизор, рассказываем далее.

Что можно купить по цене iPhone 17?

Сейчас цена нового iPhone 17 в среднем варьируется от 50 до 150 тысяч гривен, в зависимости от модели и объема памяти. 24 Канал посчитал, что можно было бы купить на эти средства, чтобы помочь военным.

Смотрите также Статистика показывает провал одного из новых iPhone: какой из смартфонов не продается

100 современных турникетов

Стоимость кровоостанавливающего турникета CAT Gen7 американского производства в среднем составляет 1 500 гривен. Поэтому, если потратить 150 тысяч гривен на волонтерство, получилось бы приобрести 100 таких турникетов.

Кровоостанавливающий турникет – один из важнейших инструментов на поле боя. Именно он дает шанс военному выжить после ранения, ведь позволяет мгновенно остановить кровотечение еще до прибытия медиков.

37 аптечек Military Maxi

Не купив айфон, можно задонатить на аптечку Military Maxi, в которую входят средства, необходимые для остановки кровотечения, оказания первой помощи для пациентов с ожогами и различными ранами, и даже пленка для искусственной вентиляции легких. Стоимости одного айфона хватит, чтобы купить около 37 таких аптечек.

2 тепловизора ThermEye Cyclops 340D

Средств, необходимых для покупки айфона, хватит даже на тепловизор или даже два. Например, на 2 прибора марки ThermEye Cyclops 340D, что имеет дальность обнаружения человека до 2 200 метров, аккумулятор и встроенную память.

Все эти средства – лишь часть необходимого военным оборудования, которое ежедневно может спасти чью-то жизнь.

Как выиграть iPhone за донат в 200 гривен?

У читателей 24 Канала есть возможность не только помочь Вооруженным силам своими донатами, но и стать владельцем нового смартфона. Для этого нужно присоединиться к сбору на автомобиль для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который запустила шеф-редактор Анастасия Зазуляк и редакция сайта 24tv.ua.

Цель сбора – 350 тысяч гривен. Задонатив 200 или более гривен, каждый автоматически участвует в розыгрыше нового iPhone 16 256GB.

Новые iPhone в Украине: что известно?