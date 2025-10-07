Что можно купить по цене iPhone 17?
Сейчас цена нового iPhone 17 в среднем варьируется от 50 до 150 тысяч гривен, в зависимости от модели и объема памяти. 24 Канал посчитал, что можно было бы купить на эти средства, чтобы помочь военным.
- 100 современных турникетов
Стоимость кровоостанавливающего турникета CAT Gen7 американского производства в среднем составляет 1 500 гривен. Поэтому, если потратить 150 тысяч гривен на волонтерство, получилось бы приобрести 100 таких турникетов.
Кровоостанавливающий турникет – один из важнейших инструментов на поле боя. Именно он дает шанс военному выжить после ранения, ведь позволяет мгновенно остановить кровотечение еще до прибытия медиков.
- 37 аптечек Military Maxi
Не купив айфон, можно задонатить на аптечку Military Maxi, в которую входят средства, необходимые для остановки кровотечения, оказания первой помощи для пациентов с ожогами и различными ранами, и даже пленка для искусственной вентиляции легких. Стоимости одного айфона хватит, чтобы купить около 37 таких аптечек.
- 2 тепловизора ThermEye Cyclops 340D
Средств, необходимых для покупки айфона, хватит даже на тепловизор или даже два. Например, на 2 прибора марки ThermEye Cyclops 340D, что имеет дальность обнаружения человека до 2 200 метров, аккумулятор и встроенную память.
Все эти средства – лишь часть необходимого военным оборудования, которое ежедневно может спасти чью-то жизнь.
Как выиграть iPhone за донат в 200 гривен?
У читателей 24 Канала есть возможность не только помочь Вооруженным силам своими донатами, но и стать владельцем нового смартфона. Для этого нужно присоединиться к сбору на автомобиль для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который запустила шеф-редактор Анастасия Зазуляк и редакция сайта 24tv.ua.
Цель сбора – 350 тысяч гривен. Задонатив 200 или более гривен, каждый автоматически участвует в розыгрыше нового iPhone 16 256GB.
Новые iPhone в Украине: что известно?
Хотя официальные цены на новые iPhone оказались ниже, чем первые спекулятивные предложения на "сером" рынке, они все же остаются выше американских. Основная причина – налоги, таможенные сборы и логистические расходы, которые существенно влияют на конечную стоимость гаджетов в Украине.
Сегодня официальные цены на смартфоны Apple стартуют от 49 799 гривен за базовую модель iPhone 17 с памятью 256 ГБ и достигают 112 999 гривен за флагманский iPhone 17 Pro Max с объемом памяти 2 ТБ. Таким образом, даже средняя комплектация стоит почти столько же, как новый ноутбук или несколько месяцев аренды жилья в большом городе.
По словам руководителя департамента стратегических коммуникаций COMFY Антона Одарюка, на старте продаж украинцы традиционно отдают предпочтение более дорогим моделям. Среди всех предзаказов около 80% приходится на серию Pro, причем большинство из них – около 70% – это именно Pro Max.