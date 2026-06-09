Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что россияне усиленно атакуют на Покровском направлении. Также там пытаются как минимум восстановить утраченные позиции на Гуляйпольском и Александровском направлениях, чтобы продолжить наступательные действия на Запорожье и Днепропетровщине. Именно поэтому Силы обороны активнее атакуют оккупированный Крым и прилегающие территории, чтобы усложнить врагу логистику. И с этими ударами есть серьезные успехи.

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Что происходит в Донецкой области?

По словам Мусиенко, в Донецкой области россияне имеют значительное преимущество в применении управляемых авиабомб. На фоне этих ударов они пытаются продвигаться небольшими пешими группами. В частности это касается Константиновки. Также оккупанты пытаются ухудшить ситуацию с логистикой.

В направлении агломерации Славянск – Краматорск активных продвижений врага нет. Фактически и Силы обороны, и враг работают над тем, чтобы расширить килзону.

Какая ситуация на фронте: смотрите карту боевых действий

Кроме того, на Купянском направлении ситуация была более-менее стабилизирована. В прошлом году россияне создали украинским подразделениям проблемы с логистикой. Но их удалось решить и относительно стабилизировать ситуацию. При этом основная цель врага здесь – полностью оккупировать город. Но ситуация там значительно стабильнее, чем примерно год назад.

Что происходит на фронте: смотрите видео 24 Канала

Добавим, по состоянию на 9 июня Россия потеряла более 1 миллиона 376 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 12 001 российский танк, 24 710 боевых бронированных машин, 43 639 артиллерийских систем, 1851 РСЗО, 1411 средств ПВО и тому подобное.