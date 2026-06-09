Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що росіяни посилено атакують на Покровському напрямку. Також там намагаються щонайменше відновити втрачені позиції на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках, аби продовжити наступальні дії на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Саме тому Сили оборони активніше атакують окупований Крим та прилеглі території, аби ускладнити ворогу логістику. І з цими ударами є серйозні успіхи.

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Що відбувається на Донеччині?

За словами Мусієнка, на Донеччині росіяни мають значну перевагу в застосуванні керованих авіабомб. На тлі цих ударів вони намагаються просуватися невеликими пішими групами. Зокрема це стосується Костянтинівки. Також окупанти намагаються погіршити ситуацію з логістикою.

В напрямку агломерації Слов'янськ – Краматорськ активних просувань ворога немає. Фактично і Сили оборони, і ворог працюють над тим, аби розширити кілзону.

Яка ситуація на фронті: дивіться карту бойових дій

Крім того, на Куп'янському напрямку ситуація була більш-менш стабілізована. Минулого року росіяни створили українським підрозділам проблеми з логістикою. Але їх вдалося вирішити та відносно стабілізувати ситуацію. При цьому основна ціль ворога тут – повністю окупувати місто. Але ситуація там значно стабільніша, ніж приблизно рік тому.

Що відбувається на фронті: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, станом на 9 червня Росія втратила понад 1 мільйон 376 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 12 001 російський танк, 24 710 бойових броньованих машин, 43 639 артилерійських систем, 1851 РСЗВ, 1411 засобів ППО тощо.