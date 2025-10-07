Що можна купити за ціною iPhone 17?

Наразі ціна нового iPhone 17 в середньому варіюється від 50 до 150 тисяч гривень, залежно від моделі та обсягу памʼяті. 24 Канал порахував, що можна було б купити на ці кошти, аби допомогти військовим.

100 сучасний турнікетів

Вартість кровоспинного турнікету CAT Gen7 американського виробництва в середньому складає 1 500 гривень. Тож, якщо витратити 150 тисяч гривень на волонтерство, вийшло б придбати 100 таких турнікетів.

Кровоспинний турнікет – один із найважливіших інструментів на полі бою. Саме він дає шанс військовому вижити після поранення, адже дозволяє миттєво зупинити кровотечу ще до прибуття медиків.

37 аптечок Military Maxi

Не купивши айфон, можна задонатити на аптечку Military Maxi, до якої входять засоби, необхідні для зупинки кровотечі, надання першої допомоги для пацієнтів з опіками та різноманітними ранами, та навіть плівка для штучної вентиляції легень. Вартості одного айфона вистачить, щоб купити близько 37 таких аптечок.

2 тепловізори ThermEye Cyclops 340D

Коштів, необхідних для купівлі айфона, вистачить навіть на тепловізор або й два. Наприклад, на 2 прилади марки ThermEye Cyclops 340D, що має дальність виявлення людини до 2 200 метрів, акумулятор та вбудовану пам’ять.

Усі ці засоби – лише частина необхідного військовим обладнання, яке щодня може врятувати чиєсь життя.

Як виграти iPhone за донат у 200 гривень?

У читачів 24 Каналу є можливість не лише допомогти Збройним силам своїми донатами, але й стати власником нового смартфону. Для цього потрібно долучитися до збору на автомобіль для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади, який запустила шеф-редакторка Анастасія Зазуляк і редакція сайту 24tv.ua.

Ціль збору – 350 тисяч гривень. Задонативши 200 або більше гривень, кожен автоматично бере участь у розіграші нового iPhone 16 256GB.

Нові iPhone в Україні: що відомо?