Що можна купити за ціною iPhone 17?
Наразі ціна нового iPhone 17 в середньому варіюється від 50 до 150 тисяч гривень, залежно від моделі та обсягу памʼяті. 24 Канал порахував, що можна було б купити на ці кошти, аби допомогти військовим.
- 100 сучасний турнікетів
Вартість кровоспинного турнікету CAT Gen7 американського виробництва в середньому складає 1 500 гривень. Тож, якщо витратити 150 тисяч гривень на волонтерство, вийшло б придбати 100 таких турнікетів.
Кровоспинний турнікет – один із найважливіших інструментів на полі бою. Саме він дає шанс військовому вижити після поранення, адже дозволяє миттєво зупинити кровотечу ще до прибуття медиків.
- 37 аптечок Military Maxi
Не купивши айфон, можна задонатити на аптечку Military Maxi, до якої входять засоби, необхідні для зупинки кровотечі, надання першої допомоги для пацієнтів з опіками та різноманітними ранами, та навіть плівка для штучної вентиляції легень. Вартості одного айфона вистачить, щоб купити близько 37 таких аптечок.
- 2 тепловізори ThermEye Cyclops 340D
Коштів, необхідних для купівлі айфона, вистачить навіть на тепловізор або й два. Наприклад, на 2 прилади марки ThermEye Cyclops 340D, що має дальність виявлення людини до 2 200 метрів, акумулятор та вбудовану пам’ять.
Усі ці засоби – лише частина необхідного військовим обладнання, яке щодня може врятувати чиєсь життя.
Як виграти iPhone за донат у 200 гривень?
У читачів 24 Каналу є можливість не лише допомогти Збройним силам своїми донатами, але й стати власником нового смартфону. Для цього потрібно долучитися до збору на автомобіль для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади, який запустила шеф-редакторка Анастасія Зазуляк і редакція сайту 24tv.ua.
Ціль збору – 350 тисяч гривень. Задонативши 200 або більше гривень, кожен автоматично бере участь у розіграші нового iPhone 16 256GB.
Нові iPhone в Україні: що відомо?
Хоча офіційні ціни на нові iPhone виявилися нижчими, ніж перші спекулятивні пропозиції на "сірому" ринку, вони все ж залишаються вищими за американські. Основна причина – податки, митні збори та логістичні витрати, які суттєво впливають на кінцеву вартість гаджетів в Україні.
Сьогодні офіційні ціни на смартфони Apple стартують від 49 799 гривень за базову модель iPhone 17 із пам’яттю 256 ГБ і сягають 112 999 гривень за флагманський iPhone 17 Pro Max з обсягом пам’яті 2 ТБ. Таким чином, навіть середня комплектація коштує майже стільки ж, як новий ноутбук чи кілька місяців оренди житла у великому місті.
За словами керівника департаменту стратегічних комунікацій COMFY Антона Одарюка, на старті продажів українці традиційно віддають перевагу дорожчим моделям. Серед усіх передзамовлень близько 80% припадає на серію Pro, причому більшість із них – близько 70% – це саме Pro Max.