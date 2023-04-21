Цены на лук растут: что не дает продукту подешеветь

Цена лука на этой неделе снова поползла вверх. Аналитики связывают это с сезонным истощением запасов продукции в местных хозяйствах и увеличением закупочной активности оптовых компаний.

За сколько сейчас продают лук

Пока украинские фермеры готовы отгружать репчатый лук не дешевле 38 – 45 гривен за килограмм, что на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Читайте также Некоторые продукты можно будет ввозить в Польшу: что изменится

По мнению участников рынка, цена лука будет расти до массового поступления продукта с новым урожаем.

Почему лук дорожает

Спрос на лук преобладает на рынке. В хранилищах украинских фермеров запасы лука по сравнению с последними двумя сезонами минимальны.

Большинство хозяйств сейчас распродали весь имеющийся объем, а те, кто располагает определенными запасами, остановили продажи, создавая тем самым на рынке ажиотаж среди покупателей и соответственно рост цен.

Пока репчатый лук в Украине уже стоит в среднем в 3,7 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.