Минимальная рентабельность: Зеленский договорился о бензине без наценки с сетью АЗС

Президент Украины рассказал, что одна из компаний будет работать только на покрытие операционных расходов. То есть стоимость бензина будет справедливой, без существенных повышений.

Какова ситуация с бензином в Украине?

О том, будет ли дефицит на рынке горючего, говорится на совместном брифинге Владимира Зеленского, Юлии Свириденко и Сергея Корецкого.

Председатель правления "Укрнафта" Сергей Корецкий рассказал, что панические настроения являются безосновательными, а ситуация не является критической. Он пояснил, что нынешнее повышение цен связано с мировыми логистическими сбоями. Как только цена вырастет до пика, дальше пойдет снижение.

В Украине одна из самых диверсифицированных сетей поставок из разных источников. Поэтому не видим никаких панических настроений по поводу поставок нефтепродуктов,

– сказал Корецкий.

Компания согласилась максимально снизить маржу (разницу между ценой реализации и себестоимостью, по которой определяется доходность). Так она будет работать только на покрытие операционных расходов и без больших наценок. В частности покажет пример для АЗС: какой должна быть справедливая цена горючего.

Мы сегодня договорились, что они ("Укрнафта" – 24 Канал) сделают все, чтобы работать именно в кризисный момент без рентабельности. Чтобы во время вызовов мы могли немного регулировать и помогать людям,

– отметил президент.

Зеленский добавил, что компания будет работать в режиме минимальной рентабельности.

Почему выросли цены на топливо?

В интервью DW Сергей Куюн, директор консалтинговой компании "А-95" рассказал, что резкое увеличение цен связано с ажиотажем. Цены изменились после обострения конфликта на Ближнем Востоке.

В то же время такая же ситуация, как в Украине, и за рубежом. В Германии или Польше цены тоже выросли.

В целом рост цен является сочетанием двух факторов – объективным поднятием цен на мировых биржах и ажиотажем, который среди потребителей возник вследствие новостей о войне. Спрос срез с понедельника, даже еще до повышения цен. То есть люди уже после выходных, после накачки новостями о войне, они поехали сразу заправляться,

– говорит Куюн.

В частности он объяснил, что АЗС обычно имеют запасы бензина. Однако они рассчитаны на нормативное потребление. А сейчас спрос увеличился примерно в полтора раза. Поэтому предыдущего ресурса компаний хватит на меньший период времени. И поэтому АЗС начали экстренно закупать топливо по высоким мировым ценам.

