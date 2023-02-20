Цена на гречку продолжает спадать: сколько она стоит сейчас
20 февраля 2023, 17:59Читати новину українською
Источник:"Минфин"
Как и прогнозировали аналитики, цена на гречку продолжила спадать. По состоянию на начало февраля цена на эту крупу составляла 65,13 гривны, но в некоторых магазинах сейчас ее можно купить дешевле.
Какая цена на гречку сейчас
По данным "Минфина" цена на гречку сейчас составляет 68,73 гривны, что на 25 гривен дешевле летней пиковой цены. Однако в некоторых супермаркетах ее можно купить в разы дешевле. Лучшие цены пока таковы:
- Ашан – 56,40 гривны
- Сильпо – 58,49 гривны
- АТБ – 59,40 гривны
- Metro – 59,90 гривны
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Как изменились цены на другие продукты за месяц
- В январе 2023 года инфляция составила 0,8% по сравнению с декабрем. В годовом исчислении она сократилась с 26,6% до 26% к январю предыдущего года.
- Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. Больше всего подорожали овощи и фрукты – на 6,4% и 4,4% соответственно. На 2,0-0,5% выросли цены на яйца, молоко, безалкогольные напитки, хлеб, масло, мясо и мясопродукты, сыры, подсолнечное масло.
- В то же время, на 3,3–0,2% подешевели продукты переработки зерновых, рис, сало, сахар.