Будет ли по карману каждому: во сколько обойдется в этом году пасхальная корзина

Уже в воскресенье, 31 марта, католики будут праздновать Пасху. Поэтому 24 Канал решил выяснить, как за год изменилась цена не только традиционного кулича, но и пасхальной корзины.

Во сколько обойдется приготовить пасху в этом году

Аналитик УКАБ Максим Гопка посчитал, что в этом году, чтобы приготовить 3 – 4 кулича, придется потратить около 239,34 гривны, что на 1,4% больше, чем в прошлом году и на 28% больше, чем в 2022 году, без учета цены на электроэнергию.

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Максим Гопка Украинский клуб аграрного бизнеса Стоимость не существенно отличается, ведь цены на одни компоненты снизились, а на другие выросли. Наиболее существенно снизились в цене яйца – 18% за десяток (с 70,51 до 57,50 гривен), а также килограмм сахара – на 16% (с 34,20 до 28,60 гривен).

Также во время разговора с 24 Каналом господин Максим заметил, что цена ингредиентов для приготовления кулича сейчас выглядит следующим образом:

мука – 23,23 гривны за килограмм

– 23,23 гривны за килограмм сливочное масло – 72 гривны за 200 граммов,

– 72 гривны за 200 граммов, молоко – 39 гривен за пол литра,

– 39 гривен за пол литра, яйца – 46 гривен за 8 штук,

– 46 гривен за 8 штук, дрожжи сухие – 13 гривен за 12 граммов,

– 13 гривен за 12 граммов, изюм – 39 гривен за 200 граммов,

– 39 гривен за 200 граммов, сахар – 8,6 гривны за 300 граммов,

– 8,6 гривны за 300 граммов, сахарная пудра – 6,5 гривны за 100 граммов,

– 6,5 гривны за 100 граммов, ванилин – 7,1 гривны за пакетик.

Сколько будет стоить пасхальная корзина в 2024 году

Рассчитанная стоимость является средней и может варьироваться в зависимости от супермаркетов и рынков, а также рецепта приготовления.

Что касается в целом цены на традиционные составляющие пасхальной корзины, то они за год выросли несущественно.

Цена мясных изделий

Свинина, которая является традиционным видом мяса украинцев, окрепла в цене на 4%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Свиной ошеек вырос в цене на 13% и составляет 236 гривен за кило, лопатка – на 5% и стоит 162 гривен за кило, грудинка – 6%, стоит 160 гривен за кило.

Цена яиц

Твердые сыры, остаются стабильными в цене, чего нельзя сказать о яйцах.

Цены на яйца в холодный период года не превышали 65 гривен за десяток. В среднем цены в супермаркетах 56 – 59 гривен за десяток, что на 22% меньше, чем в прошлом году.

Учитывая то, что Пасха приходится на последний месяц весны то предложение в это время должно сезонно увеличиться и не дать цене сильно вырасти на фоне праздничного спроса. Но сразу после праздников цены на яйца начнут снижаться,

– считает Гопка.

Цены на овощи и фрукты за год не сильно изменились, а на некоторых позициях стабилизировались. Основные факторы, которые сейчас влияют на формирование внутренней цены, это – стоимость импортного продукта в стране производителя (предложение отечественного производителя уже не такое значительное как в начале сезона), а также стоимость логистики. Ведь с 24 февраля 2022 года товар импортируют преимущественно автомобильным транспортом, а не контейнерными перевозками, объясняет аналитик.