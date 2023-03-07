В Украине может появиться дефицит помидоров, а цены резко прыгнуть вверх

Министерство сельского и лесного хозяйства Турции ограничило экспорт помидоров до 14 апреля 2023 года. В результате в Украине может возникнуть дефицит помидоров через несколько недель.

Почему может возникнуть дефицит томатов

На украинском рынке турецкие томаты превышают 90%. Из-за решения об ограничении экспорта, наладить поставки помидор из новой страны займет длительное время.

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Смогут ли украинские помидоры заменить турецкие

что турецкое ограничение повлияет и на цену томатов на украинском рынке. Овощи могут вырасти на 50-70%, достигнув 200 гривен за килограмм.

Руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александр Хорев добавляет, что на ситуацию влияют и украинские производители, которые в связи с разными обстоятельствами, а именно боевые действия, цены на горючее и погодные условия, не смогут раньше отгрузить на рынок свою продукцию в том количестве, что нужно.

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Оперативно найти другого поставщика на такие объемы томатов по цене, которую могла предлагать нам Турция очень проблематично. В то же время в Украине продолжается война, сохраняются определенные трудности в энергосистеме, поэтому в этом году может даже сместиться производство местной продукции до более теплого периода, то есть массово украинский томат появится в розничной торговле позже обычного. В любом случае внешние поставщики реагируют, и томаты могут привезти из любой страны мира. Но их предложение будет ограниченным и они будут дорогими,

– добавляет эксперт.

Украинские томаты значительно дороже турецких. Поэтому цена может рекордно взлететь, а недостаточное количество этой категории овощей на рынке может вызвать дефицит.