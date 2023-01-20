США пока не готовы еще больше ограничивать цену на российскую нефть, – Bloomberg

Несмотря на то, что США склонны противодействовать какому-либо снижению цены на российскую нефть, некоторые европейские страны требуют обратного. На следующей неделе начнутся обсуждения этого вопроса.

Почему США не хотят снижать цену на российскую нефть

Напомним, что 5 декабря было принято решение об ограничении цены на российскую нефть. на уровне 60 долларов за баррель.

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США не готовы пойти на шаг по снижению лимита цен на российскую сырую нефть. В то же время некоторые европейские страны пытаются еще больше сократить доходы Кремля.

Российская марка нефти. Кроме того, Европейский Союз согласился пересматривать лимит цены каждые два месяца для того, чтобы пороговое значение по меньшей мере на 5% ниже среднерыночной цены.

Американцы заявляют, чтобы не готовы снижать цену на нефть, хотя хотят подождать, пока в следующем месяце, а именно 5 февраля, не будут установлены дополнительные ограничения цен на нефтепродукты из России. Поскольку для изменения цены необходимо единодушие всех членов, то позиция США повышает вероятность того, что цена на нефть останется на уровне 60 долларов.

Некоторые страны настаивают на низшем лимите

Сюда входят Польша и Эстония. Страны настаивали на более низком лимите. Ожидается, что на следующей неделе начнется обсуждение пересмотра цен.

Известно, что декабрьское решение по ограничению помогло снизить цены, которые Россия получает за большую часть своей нефти. Согласно данным Argus Media, Urals 18 января составлялв то время как основной контракт на нефть Brent составлял около 85 долларов.

Такое стремительное падение цены российских баррелей, ниже даже установленной в 60 долларов, свидетельствует о возрастании расходов на перевозку.

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Россия пытается обходить санкции

Как сообщают в некоторых СМИ, Россия, доставляя свою нефть в Сингапур, перемешивает ее там с другой. Это все для того, чтобы скрыть подлинное происхождение сырья и обойти западные санкции.

Обратите внимание, что, хотя финансовым учреждениям, базирующимся в островном государстве, запрещено финансировать или иметь дело с российскими товарами и компаниями.

По оценкам Уильяма Тан, старшего вице-президента сингапурской консалтинговой компании Miyabi Industries, трейдеры занимаются смешением из-за того, что это приносит неплохой заработок – около 20% прибыли от смешения российских компонентов с другими сортами для получения смешанного мазута.