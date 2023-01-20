Чому США не хоче знижувати ціну на російську нафту

Нагадуємо, що 5 грудня було ухвалене рішення про обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

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США не готові піти на крок зниження ліміту цін на російську сиру нафту. Натомість деякі європейські країни намагаються ще більше скоротити доходи Кремля.

Російська марка нафти Urals торгується зараз значно нижче встановленої ціни G7. Крім того, Європейський Союз погодився переглядати ліміт ціни кожні два місяці ля того, щоб порогове значення щонайменше на 5% нижче середньоринкової ціни.

Американці заявляють, щоб не готові знижувати ціну на нафту, адже хочуть зачекати, доки наступного місяця, а саме 5 лютого, не будуть встановлені додаткові обмеження цін на нафтопродукти з Росії. Оскільки для зміни ціни необхідна одностайність усіх членів, позиція США підвищує ймовірність того, що ціна на нафту залишиться на рівні 60 доларів.

Деякі країни наполягають на нижчому ліміті

Сюди входять зокрема Польща та Естонія. Країни наполягали на нижчому ліміті. Очікується, що наступного тижня розпочнеться обговорення щодо перегляду цін.

Відомо, що грудневе рішення щодо обмеження допомогло знизити ціни, які Росія отримує за більшу частину своєї нафти. Згідно з даними Argus Media, Urals 18 січня становив 45,55 долара за барель, у той час, як основний контракт на нафту Brent становив близько 85 доларів.

Таке стрімке падіння ціни російських барелів, нижче навіть встановленої у 60 доларів, свідчить про те, що зростають витрати на перевезення.

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Росія намагається обходити санкції

Як повідомляють у деяких ЗМІ, Росія, доставляючи свою нафту в Сінгапур, перемішує її там з іншою. Це все для того, щоб приховати справжнє походження сировини та обійти західні санкції.

Зверніть увагу, що Сінгапур не заборонив імпорт російської нафти чи нафтопродуктів, хоча фінансовим установам, що базуються в острівній державі, заборонено фінансувати або мати справу з російськими товарами та компаніями.

За оцінками Вільяма Тан, старшого віцепрезидента сінгапурської консалтингової компанії Miyabi Industries, трейдери займаються змішуванням через те, що це приносить не поганий заробіток – близько 20% прибутку від змішування російських компонентів з іншими сортами для отримання змішаного мазуту.