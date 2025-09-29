Смотрите также Швеция поддержала "репарационный заем" для Украины: как могут предоставить российские деньги

Как спрогнозировал для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, на пересечении сентября и октября не стоит ожидать существенных изменений, ведь рынок будет стабильным.

Поэтому, официальный курс доллара будет находиться в пределах июля – августа, а курс евро будет сохраняться в соответствии с уровнем мирового котировки пары доллар-евро.