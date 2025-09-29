Курс в обменниках и банках: подорожали ли доллар и евро
- В банках доллар подорожал до 41,23 гривны, а евро снизилось до 48,20 гривны на покупке.
- В обменниках доллар вырос до 41,25 гривны, а евро – до 48,65 гривны на покупке.
В банках за выходные валюты по-разному колебались: доллар немного подорожал, а вот евро наоборот показало спад. В обменниках ситуация другая, ведь обе валюты показали существенный рост при покупке.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 29 сентября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,23 гривны (+3 копейки против 26 сентября) и продажа по 41,69 гривны (-1 копейка).
- Покупка евро проходит по 48,20 гривны (-10 копеек), продажа – по 48,90 гривны (-10 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 41,55 гривны (+5 копеек), а продать по 41,50 гривны (-3 копейки).
- Покупка евро по 48,75 гривны (без изменений), а продажа по 48,99 гривны (-1 копейка).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 41,25 гривны (+24 копейки), а продают по 41,65 гривны (+13 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 48,65 гривны (+42 копейки), а продают по 49,05 гривны (+4 копейки).
Какой курс валют прогнозируется на этой неделе?
Как спрогнозировал для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, на пересечении сентября и октября не стоит ожидать существенных изменений, ведь рынок будет стабильным.
Поэтому, официальный курс доллара будет находиться в пределах июля – августа, а курс евро будет сохраняться в соответствии с уровнем мирового котировки пары доллар-евро.
Вероятнее всего, что курс евро в Украине будет находиться в пределах от 48 гривен до 49 гривен за валюту. А доллар на наличном рынке не превысит отметки в 42 гривны за валюту.