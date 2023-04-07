От 10 до 100 гривен: в каких городах Украины цена вербной веточки самая высокая

Вербное воскресенье украинцы празднуют 9 апреля. Конечно, период перед Пасхой трудно представить без традиционного атрибута – "котиков". 24 Канал узнал сколько они стоят в разных городах Украины.

Сколько стоит вербная веточка

Цена "котиков" будет зависеть не только от их количества в букете, но и от декора. Можно отыскать веточку и за 10 гривен, или же приобрести целую композицию за 100 гривен – все зависит от ваших финансов и предпочтений.

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Цена вербной веточки в Украине колеблется от 10 до 100 гривен. Pixabay

Цена "котиков" в Киеве

Найти вербную веточку или букет в столице совсем несложно. Преимущественно их продают возле метро рядом с цветами, или же при входе в собор. Так, например, в центре города возле метро Университет можно приобрести букет за 30 гривен, что достаточно дешево.

За 30 гривен вам предложат небольшой букет из пяти-семи веточек, дополненных зеленью и перевязанных лентой. Если же пройти немного дальше к Владимирскому собору, то цена будет уже дороже.

Там продавщицы предлагают более длинные веточки также в букете, однако уже без зелени. Цена традиционного атрибута на Вербное воскресенье будет колебаться от 30 до 50 гривен. Продавцы объяснили, что цена будет зависеть от объема букета.

В Киеве цена "котиков" колеблется от 30 до 50 гривен / Фото – Pixabay

Самая дорогая верба на Прикарпатье

Самая дорогая цена вербы оказалась на Прикарпатье. Местное СМИ пообщалось с продавцами на рынке, которые рассказали, что цена вербного букета может достигать и 100 гривен. Они объяснили, что у мастериц на изготовление уходит немало времени и стараний, поэтому и такая цена.

На стоимость также влияет и декор, которым украшают букеты. Также можно приобрести и целые композиции, которыми потом украсить пасхальный стол или дом до следующего Вербного воскресенья.

На Прикарпатье цена вербы самая высокая – до 100 гривен / Фото – Pexels

Вербные веночки и букеты из "котиков" в Одессе

В Одессе продавцы предлагают горожанам не только вербные букеты, но и целые тематические изделия. Речь идет о вербных веночках. Средняя цена такого украшения на Вербное воскресенье будет стоить в среднем 200 гривен. Что касается букета, то его цена в среднем составит 50 гривен.

В Одессе можно приобрести не только вербную веточку, но и веночек / Фото – Pinterest

Как выбрать вербную веточку

По поверьям, дерево впитывает в себя хорошую энергию, чтобы потом круглый год защищать дом. Поэтому размер букета из вербы не имеет значения.

Последние годы вербные букеты даже стали частью пасхального декора, поэтому следует выбирать то, что вам больше импонирует и нравится.

Если нет возможности пойти в церковь, то освятить вербу можно и дома. Это распространенная практика во времена карантина и войны. Для этого достаточно в нужный день окропить ветки святой водой и помолиться. Следует, чтобы это сделал самый старший член семьи

Вербу не нужно ставить в воду, ведь так она может зацвести, а соответственно долго не простоит. Если верба просто так зацвела – это считается хорошей приметой, но тогда ее нужно посадить где-то за пределами двора.