Вследствие пошлин Трампа: автопроизводители предостерегают об увеличении цены на автомобили

В ассоциации крупных автопроизводителей предупредили, что новые пошлины в размере 25% на импорт из Канады и Мексики будут иметь последствия. Так они приведут к резкому росту цен на авто в США.

Цены на авто в США могут вырасти на 25%

В частности негативное влияние на стоимость и доступность автомобилей будет ощутимо почти сразу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Все автопроизводители почувствуют влияние этих пошлин на Канаду и Мексику. Большинство прогнозирует, что цены на некоторые модели вырастут до 25%,

- сказал Джон Боццелла, глава Alliance for Automotive Innovation.

Эта компания представляет всех основных автопроизводителей в США, кроме Tesla. В ее члены входят:

General Motors;

Ford, Toyota;

Volkswagen;

Hyunda;

Stellantis.

Автопроизводители уже заявили, что новые пошлины от Трампа могут разрушить интегрированную производственную цепь в Северной Америке. Она существует уже более 25 лет.

Невозможно мгновенно перенести производство и снабженческую цепочку. Именно в этом проблема: автомобильные пошлины могут повысить расходы для потребителей еще до того, как рабочие места вернутся в страну,

- объяснил Боццелла.

В частности компания Stellantis сообщила, что продолжает переговоры с администрацией Трампа по пошлинам. Так из-за высокой интеграции отрасли в Северной Америке эти пошлины поставят марки Chrysler, Dodge, Jeep и Ram "в невыгодное положение по сравнению с корейскими, японскими и европейскими производителями".

Кроме того, многие автопроизводители встречались на прошлой неделе с министром торговли Говардом Латником. Они имели целью убедить администрацию не вводить масштабные повышения пошлин.

А в прошлом месяце генеральный директор Ford Джим Фарли заявил, что 25% пошлины на импорт из Мексики и Канады нанесут серьезный удар по автомобильной промышленности США.

Важно! Профсоюз автомобильных рабочих США (UAW) поддержал действия Трампа и ждет дальнейших тарифных решений в апреле.