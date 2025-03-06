Ціни на авто у США можуть зрости на 25%

Зокрема негативний вплив на вартість і доступність автомобілів буде відчутний майже відразу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Усі автовиробники відчують вплив цих мит на Канаду та Мексику. Більшість прогнозує, що ціни на деякі моделі зростуть до 25%,

— сказав Джон Боццелла, глава Alliance for Automotive Innovation.

Ця компанія представляє всіх основних автовиробників у США, крім Tesla. До її членів входять:

General Motors;

Ford, Toyota;

Volkswagen;

Hyunda;

Stellantis.

Автовиробники вже заявили, що нові мита від Трампа можуть зруйнувати інтегрований виробничий ланцюг у Північній Америці. Він існує вже понад 25 років.

Неможливо миттєво перенести виробництво та постачальницький ланцюг. Саме в цьому проблема: автомобільні мита можуть підвищити витрати для споживачів ще до того, як робочі місця повернуться в країну,

— пояснив Боццелла.

Зокрема компанія Stellantis повідомила, що продовжує переговори з адміністрацією Трампа щодо мит. Так через високу інтеграцію галузі в Північній Америці ці мита поставлять марки Chrysler, Dodge, Jeep і Ram "у невигідне становище порівняно з корейськими, японськими та європейськими виробниками".

Крім того, багато автовиробників зустрічалися минулого тижня з міністром торгівлі Говардом Латніком. Вони мали за мету переконати адміністрацію не запроваджувати масштабні підвищення мит.

А минулого місяця генеральний директор Ford Джим Фарлі заявив, що 25% мита на імпорт із Мексики та Канади завдадуть серйозного удару по автомобільній промисловості США.

Важливо! Профспілка автомобільних робітників США (UAW) підтримала дії Трампа та чекає на подальші тарифні рішення у квітні.