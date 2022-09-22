Акциз на горючее вернули: когда вырастут цены на АЗС

22 сентября 2022 , 16:25
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Бюджет-2023 содержал налог на горючее, поэтому ожидалось, что правительство Украины примет решение о возвращении акциза. Когда украинцам ждать роста цен, читайте в тексте.

Как и предполагалось, Рада вернула акциз на горючее. Теперь цены на АЗС поднимутся.

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Когда ожидать роста

Геннадий Рябцев, эксперт по энергетическим вопросам, в комментарии 24 каналу рассказал, что цены вырастут после вступления данного решения в силу.

 

Геннадий Рябцев

Эксперт по энергетическим вопросам

Ожидать роста цен на бензин, дизтопливо и сжиженный нефтяной газ стоит как только решение вступит в силу.

По словам эксперта, цена на топливо будет зависеть от ситуации с трендом на рынке. То есть бензин и дизтопливо вырастут в цене в диапазоне от 2 до 4 гривен.

Откуда будут транспортировать горючее

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказал 24 каналу, что тяжелее всего будет с дизтопливом, которого нужно почти 3 миллиона тонн в месяц.

Скорее всего дизель будут транспортировать из отдаленных регионов: возможно Индии, или арабские страны. Однако, если говорить об Индии, то горючее там производят из российской нефти.

Цена на дизель будет оставаться высокой, ведь на него высок спрос, а еще наблюдается нехватка на европейском рынке.

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Акцизные налоги на топливо будут составлять:

  • бензин 100 евро за 1000 литров,
  • дизель 100 евро за 1000 литров,
  • биотопливо 100 евро за 1000 литров,
  • газ 52 евро за 1000 литров.
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Автор: Валерія Городинська