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Экономика Тарифы На фоне российских атак: для некоторых украинцев изменятся цены на электроэнергию
20 марта, 15:12
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На фоне российских атак: для некоторых украинцев изменятся цены на электроэнергию

Валерия Моргун
Основні тези
  • С марта 2025 года жителям Зеленодольска снизили тариф на свет из-за последствий российских атак.
  • Сниженный тариф на электроэнергию составит 2,64 гривны за 1 киловатт-час для жителей многоквартирных домов.

Некоторым украинцам с марта 2025 года снизили тариф на электроэнергию. Речь идет о жителях Зеленодольска.

Тарифы на свет снизятся для некоторых украинцев

Так в результате атаки со стороны России, 11 тысяч жителей города Зеленодольска остались без централизованного отопления, пишет 24 Канал со ссылкой на Зеленодольскую городскую территориальную общину.

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Понимая критичность ситуации, исполнительный комитет Зеленодольского городского совета вместе с Днепропетровской ОВА сразу начали работу для снижения тарифа на электроэнергию,
– говорится в заметке на странице в Facebook.

В частности было оперативно были проведены переговоры и переписка с такими учреждениями:

  • Министерством энергетики Украины;
  • НКРЕКП;
  • Государственной инспекцией энергетического надзора;
  • АО ДТЭК "Днепровские электросети";
  • ЧАО "Центральная энергетическая компания";
  • ООО "Днепровские энергетические услуги";
  • Компанией ДТЭК;
  • ООО "Газораспределительные сети Украины".

Обратите внимание! С 1 марта для жителей многоквартирных домов города Зеленодольска будет применяться пониженный тариф на электроэнергию – 2,64 гривны за 1 киловатт-час.