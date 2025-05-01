Биоэтанол в бензине с 1 мая: подорожает ли топливо и чего ждать от нововведения

Еще летом прошлого года Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий обязательное присутствие биоэтанола в бензине. С 1 мая 2025 года этот закон вступил в действие, а значит, все украинские АЗС обязаны добавлять в бензин не менее 5% биоэтанола. Ожидается, что это не повлияет на цены АЗС, однако может вызвать другие проблемы.

Вырастет ли топливо в цене с 1 мая

В разговоре с 24 Каналом энергетический эксперт Геннадий Рябцев рассказал, что добавление к бензину биоэтанола не повлияет на цены на украинских заправках. Дело в том, что на сегодня существует гораздо более сильный фактор влияния, а именно снижение курса гривны относительно евро.

Читайте также Рекордное со времен пандемии: в России готовятся к дефициту бюджета на фоне падения цен на нефть

Рябцев отмечает, что такой фактор может стать определяющим в том, какими будут цены на бензин в скором времени.

Геннадий Рябцев Директор специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Мы импортируем более 85% нефтепродуктов из Европы. Акцизы исчисляются в евро, трейдеры закупают бензин, дизтопливо и сжиженный газ и тоже заключают контракты в евро.

По состоянию на 30 апреля, по данным Консалтинговой группы А-95, средние цены на горючее составляют:

бензин А-95 премиум – 58,63 гривны за литр,

бензин А-95 – 54,81 гривны за литр,

бензин А-92 – 52,61 гривны за литр,

дизтопливо – 53,54 гривны за литр,

газ автомобильный – 35,32 гривны за литр.

Несколько нюансов относительно бензина, о которых стоит знать

Рябцев отмечает, что крупные компании будут импортировать бензин уже с добавлением биокомпонентов. Однако те, кто этого не сделают и будут пренебрегать правами потребителей, могут добавлять что угодно, ведь никаких процедур надзора и контроля нет.

Государство не разработало даже технического регламента, который бы регулировал добавление этих самых компонентов в бензин и определял характеристики качества и безопасности,

– говорит господин Геннадий.

Кроме того, по словам Рябцева, на АЗС не будет теперь простого бензина без добавления биоэтанола. В то же время маркировка топлива может несколько измениться, а именно одна цифра: если раньше было написано "А95 Евро5 Е0", то теперь будет "А95 Евро5 Е5".

Знаю, что будут определенные исключения по горючему, которое будет храниться в соответствии с законом Украины о минимальных запасах нефтяных продуктов. Также будет исключение для Сил обороны, но пока не уверен, как можно будет его реализовать,

– объясняет Геннадий Рябцев.

Кроме того, Рябцев заметил, что, несмотря на то, что добавление биоэтанола якобы должно повлиять положительно на окружающую среду, есть определенные проблемы, что будут только ухудшать ситуацию. Ведь в законе прописано добавление биокомпонентов, не обязательно именно биоэтанола.

Дело в том, что когда в бензине будет больше чем 10% биокомпонентов отечественного производства, то вместе с токсичными веществами, скажем бензолом и другими, будет добавляться еще и формальдегид. В то же время раствор формальдегида в воде называют формалином, что является более токсичным,

– говорит эксперт.

Геннадий Рябцев добавляет, что на самом деле закон о добавлении биоэтанола не имеет ничего общего с евроинтеграцией Украины и экологией. А его принятие произошло с нарушением соответствующей процедуры, ведь, по словам эксперта, Минэнергетики, Мининфраструктуры и другие ведомства были против.