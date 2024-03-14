На фоне атак на НПЗ: цены на бензин в России достигли полугодового максимума

Впервые за шесть месяцев в России цена на тонну бензина марки АИ-95 превысила отметку в 60 000 рублей. Кроме того, подорожало и другое топливо.

Стоимость топлива растет

Стоимость топлива в России на бирже растет на фоне атак беспилотников на нефтеперерабатывающие предприятия. 13 марта бензин АИ-95 подорожал на 1,88% – до 60,569 тысячи рублей за тонну. Это максимальная отметка с конца сентября 2023 года. Об этом сообщают российские СМИ.

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Кроме этого, ряд НПЗ были остановлены на внеплановые ремонты вследствие атак и выхода из строя оборудования. Это составляет значительную долю потерь в нефтеперерабатывающей отрасли страны-агрессора.

Что известно об атаках на НПЗ

Исторический максимум для АИ-95 в России зафиксировали 7 сентября, цена составляла 76,876 тысячи рублей за тонну.

Недавние атаки украинских беспилотников привели к остановке нескольких ключевых нефтеперерабатывающих заводов в России, что составляет значительную долю потерь в нефтеперерабатывающей отрасли страны-агрессора. Поэтому, речь идет о сразу трех нефтеперерабатывающих заводах России:

в Рязани;

в городе Кстово (Нижегородская область);

в городе Кириши (Ленинградская область).

Дополнительно было сообщено о приостановлении работы Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода, что находится в Ростовской области.

Рязанский НПЗ, который подвергся удару, является одним из крупнейших в России и важным поставщиком моторного топлива для Москвы и близлежащих регионов, производя 17,1 миллиона тонн нефтепродуктов в год. Таким образом, ущерб от атаки дронов может привести к снижению общей мощности первичной переработки на заводе на 70% на период восстановления.