До конца года бензин в России подорожает на 8%. Это станет новым катализатором общего роста потребительских цен.

Почему растут цены на бензин в России

В годовом измерении топливо подорожало на 18%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

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Среди ключевых действующих факторов роста цен выделяют следующие:

отложенный инфляционный эффект (9,5% за 2024 год и 10,2% за январь–апрель этого года);

повышение акцизов (+4%);

сокращение бюджетных субсидий нефтяникам и рост тарифов "Транснефти" на транспортировку (до +10%).

Каковы последствия для российской экономики

На этом фоне Россия почти вдвое сократила морской экспорт бензина – в мае он упал до 130 000 тонн, что на 47% меньше, чем год назад.

Подорожание топлива неизбежно отразится на ценах в логистике, производстве и розничной торговле – инфляционное давление на экономику России в 2025 году только усилится,

– сообщают в разведке.

Запрет на экспорт топлива в России

Зимой российское правительство объявило о продлении запрета на экспорт автобензина для всех, кроме производителей. Запрет действует с 1 марта по 31 августа.

Запрет проводят, чтобы стабилизировать внутренний рынок во время растущего спроса. Между тем нефтеперерабатывающие заводы и нефтяные компании, которые производят бензин, смогут продолжать экспортную деятельность.

Также известно, что Россия значительно сократила экспорт бензина через порты и пограничные переходы, снизив поставки почти на 30% по сравнению с прошлым годом, что составляет примерно 4 миллиона тонн.

Причинами уменьшения объемов экспорта стали запрет на экспорт бензина и сезонные и внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах после атак украинских дронов.