Трамп может вздохнуть с облегчением: цены на бензин в США опустились ниже психологической отметки

В США бензин на автозаправочных станциях подешевел до отметки ниже 4 долларов за галлон впервые с апреля. Цены отреагировали на заключение предварительного мирного соглашения между США и Ираном и объявление об открытии Ормузского пролива.

Как подешевел бензин в США

По данным аналитической компании GasBuddy, в воскресенье средняя цена бензина в США составляла 3,997 доллара за галлон, пишет Reuters.

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В то же время средние розничные цены на бензин в США все еще почти на доллар выше, чем в апреле прошлого года.

При этом Американская автомобильная ассоциация (AAA) оценила среднюю стоимость бензина выше – на уровне 4,065 доллара за галлон.

Вместе с тем эксперты предупреждают, что нынешнее облегчение может оказаться временным. Они считают, что меморандум между США и Ираном пока остается еще очень хрупким. Ведь могут возникнуть детали, которые Вашингтон и Тегеран не смогут согласовать, что разрушит достигнутые договоренности.

Теперь главным испытанием станет Ормузский пролив. Его открытие и возобновление нормальных потоков нефти станут лучшим доказательством того, что нынешнее облегчение является устойчивым,

– пояснил руководитель отдела нефтяного анализа GasBuddy Патрик Де Гаан.

Дополнительным риском, по словам специалистов, для американского рынка топлива остается возможный дефицит. Поскольку внутренний спрос остается устойчивым, а объемы экспорта высокими, запасы бензина могут быстро сократиться еще больше и снова подтолкнуть цены вверх.

Обратите внимание! По данным правительства США, в первую неделю июня запасы бензина в США сократились до 215,1 миллиона баррелей – самого низкого сезонного уровня за последнее десятилетие.

Почему цена бензина важна для Трампа

Преодоление отметки в 4 доллара за галлон в США обычно считается важным психологическим рубежом. После него часть американцев начинает менять свое поведение и сокращать расходы на топливо.

Для президента Дональда Трампа снижение стоимости топлива является положительным сигналом. Ведь во время своей предвыборной кампании он обещал снизить цены на бензин и сделать энергию более доступной.

После того как блокада Ормуза взвинтила цены на нефть, а за ней и на топливо, Республиканская партия Трампа столкнулась с острой критикой.

Сейчас же и сам президент, и республиканцы пытаются сохранить контроль над обеими палатами Конгресса в преддверии промежуточных выборов в ноябре. Поэтому удешевление бензина может стать их козырем в политической борьбе.

Важно! По подсчетам GasBuddy, с начала войны американские потребители из-за подорожания в совокупности потратили на бензин примерно на 46 миллиардов долларов больше, чем обычно.