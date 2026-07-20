Американцы вновь платят за войну Трампа: цены на бензин вернулись к болезненной отметке

Новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке вновь сказывается на американском рынке топлива. В понедельник, 20 июля, цена на бензин на АЗС в США вновь превысила отметку в 4 доллара за галлон.

Почему выросли цены на бензин в США

По данным Американской автомобильной ассоциации, в начале недели галлон в среднем стоил 4,0030 доллара, пишет Reuters.

Цены на бензин в США выросли одновременно с подорожанием нефти. Стоимость сырья на прошлой неделе подскочила примерно на 16% после срыва перемирия между Вашингтоном и Тегераном в начале июля.

Вместе с тем на цену нефти повлияло сокращение нефтеперерабатывающих мощностей в России вследствие усиления атак Украины на НПЗ.

Дополнительным фактором повышения стоимости бензина стали низкие запасы топлива в США. На прошлой неделе, по официальной информации, они составляли 210,5 миллиона баррелей. Это примерно на полтора миллиона баррелей меньше среднего уровня за последние пять лет.

Какое значение имеет рост цен

В целом средние цены на бензин в США выросли примерно на 30% с начала войны США против Ирана.

После того как Тегеран остановил движение судов через Ормузский пролив в конце марта, стоимость превысила отметку в 4 доллара за галлон, которая является психологически болезненной для многих американцев.

Лишь в июне цены снова опустились ниже этого уровня, когда США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению войны.

Стоит добавить, что подорожание бензина напрямую сказывается на рейтинге президента Дональда Трампа и его Республиканской партии. Это может стать для них серьезной политической проблемой.

Дело в том, что в ноябре состоятся промежуточные выборы в Конгресс, и по их результатам республиканцы рискуют потерять незначительное большинство.

Таким образом, новое обострение войны в Иране вновь ударило по мировому энергетическому рынку. А дальнейший рост цен будет зависеть от того, как долго продлятся перебои с поставками через Ормузский пролив.

Напомним, Трамп очень недоволен высокими ценами на бензин в США. В конце июня он даже обратился к продавцам и призвал их немедленно снизить цены, в противном случае пригрозив "большими проблемами".