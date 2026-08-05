Цены на бензин в США не дают покоя Трампу: Белый дом готовит новое решение

В Белом доме ищут способы снизить или хотя бы сдержать рост цен на бензин в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Ожидается, что в ближайшие дни администрация президента продлит действие исключения из закона Джонса.

Что такое Закон Джонса и как исключение может помочь

Этот закон действует уже более ста лет. Он требует, чтобы грузы между портами перевозились только судами, построенными в США, принадлежащими американским компаниям и имеющими местные экипажи, пишет Reuters.

Временная отмена этих требований дает возможность использовать иностранные суда для перевозки топлива.

По мнению администрации, это увеличивает количество доступных танкеров, устраняет узкие места в логистике и делает транспортировку дешевле, поэтому цены на бензин должны снизиться.

Стоит добавить, что исключение из закона Джонса действует в США и сейчас.

Министр энергетики США Крис Райт заявил журналистам, что временное ослабление уже помогло снизить цены на энергоносители:

в Калифорнии;

на Восточном побережье США.

Однако разрешение на использование иностранных судов истекает 16 августа, а во многих штатах бензин по-прежнему остается очень дорогим.

Как Трамп пытается снизить цены

По словам издания, администрация Трампа практически исчерпала простые инструменты борьбы с высокими ценами на топливо.

Ранее Белый дом уже пытался повлиять на рынок:

увеличил предложение нефти;

ввела регуляторные послабления;

воспользовалась исключением из закона Джонса.

Однако средняя цена на бензин в США по-прежнему превышает 4 доллара за галлон, что создает напряженность в преддверии ноябрьских выборов.

В понедельник Дональд Трамп резко раскритиковал крупнейшие нефтяные компании Exxon Mobil и Chevron, заявив, что они зарабатывают "слишком много денег" на высоких ценах на топливо.

Президент Трамп верит в рынок и капитализм. Но он будет использовать все доступные инструменты, включая публичное давление, чтобы стимулировать снижение цен на энергоносители для американцев,

– подчеркнул Крис Райт.

В то же время некоторые аналитики убеждены, что новое исключение из закона Джонса позволит удешевить бензин лишь на несколько центов за галлон и необходимы более радикальные меры.

Напомним, ранее Трамп обрушился на розничных продавцов топлива с требованием немедленно снизить цены на бензин. Президент пригрозил, что в противном случае их ждут "большие проблемы".