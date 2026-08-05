Что такое Закон Джонса и как исключение может помочь
Этот закон действует уже более ста лет. Он требует, чтобы грузы между портами перевозились только судами, построенными в США, принадлежащими американским компаниям и имеющими местные экипажи, пишет Reuters.
Временная отмена этих требований дает возможность использовать иностранные суда для перевозки топлива.
По мнению администрации, это увеличивает количество доступных танкеров, устраняет узкие места в логистике и делает транспортировку дешевле, поэтому цены на бензин должны снизиться.
Стоит добавить, что исключение из закона Джонса действует в США и сейчас.
Министр энергетики США Крис Райт заявил журналистам, что временное ослабление уже помогло снизить цены на энергоносители:
- в Калифорнии;
- на Восточном побережье США.
Однако разрешение на использование иностранных судов истекает 16 августа, а во многих штатах бензин по-прежнему остается очень дорогим.
Как Трамп пытается снизить цены
По словам издания, администрация Трампа практически исчерпала простые инструменты борьбы с высокими ценами на топливо.
Ранее Белый дом уже пытался повлиять на рынок:
- увеличил предложение нефти;
- ввела регуляторные послабления;
- воспользовалась исключением из закона Джонса.
Однако средняя цена на бензин в США по-прежнему превышает 4 доллара за галлон, что создает напряженность в преддверии ноябрьских выборов.
В понедельник Дональд Трамп резко раскритиковал крупнейшие нефтяные компании Exxon Mobil и Chevron, заявив, что они зарабатывают "слишком много денег" на высоких ценах на топливо.
Президент Трамп верит в рынок и капитализм. Но он будет использовать все доступные инструменты, включая публичное давление, чтобы стимулировать снижение цен на энергоносители для американцев,
– подчеркнул Крис Райт.
В то же время некоторые аналитики убеждены, что новое исключение из закона Джонса позволит удешевить бензин лишь на несколько центов за галлон и необходимы более радикальные меры.
Напомним, ранее Трамп обрушился на розничных продавцов топлива с требованием немедленно снизить цены на бензин. Президент пригрозил, что в противном случае их ждут "большие проблемы".