Що таке Закон Джонса і як виняток допоможе

Цей закон діє вже понад сто років. Він вимагає, щоб вантажі між портами перевозилися лише суднами, які побудовані у США, належать американським компаніям та мають місцеві екіпажі, пише Reuters.

Тимчасове скасування цих вимог дає можливість використовувати іноземні кораблі для транспортування пального.

На думку адміністрації, це збільшує кількість доступних танкерів, усуває вузькі місця у логістиці та робить транспортування дешевшим, через що на ціни на бензин мають знизитися.

Варто додати, що виняток із Закону Джонса діє у США й зараз.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив журналістам, що тимчасове послаблення вже допомогло знизити ціни на енергоносії:

у Каліфорнії;

на Східному узбережжі США.

Однак дозвіл користуватися іноземними кораблями спливає 16 серпня, а в багатьох штатах бензин все ще залишається дуже дорогим.

Як Трамп намагається знизити ціни

За словами видання, адміністрація Трампа практично вичерпала прості інструменти боротьби з високими цінами на пальне.

Раніше Білий дім уже намагався вплинути на ринок:

збільшив пропозицію нафти;

увів регуляторні послаблення;

використав виняток із Закону Джонса.

Проте середня ціна бензину у США зараз досі перевищує 4 долари за галон, створюючи напругу перед виборами у листопаді.

У понеділок Дональд Трамп різко розкритикував найбільші нафтові компанії Exxon Mobil та Chevron, заявивши, що вони заробляють "надто багато грошей" на високих цінах на пальне.

Президент Трамп вірить у ринок і капіталізм. Але він використовуватиме всі доступні інструменти, включно з публічним тиском, щоб стимулювати зниження цін на енергоносії для американців,

– наголосив Кріс Райт.

Водночас деякі аналітики переконані, що новий виняток із Закону Джонса дозволить здешевити бензин лише на кілька центів за галон і потрібні радикальніші кроки.

Нагадаємо, раніше Трамп накинувся на роздрібних продавців пального з вимогою негайно знизити ціни на бензин. Президент пригрозив, що в іншому випадку на них чекають "великі проблеми".