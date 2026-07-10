Россия "охотится" на украинские АЗС: вырастут ли цены на бензин в результате атак

Россия усилила атаки на украинские регионы. В частности, противник стал активнее наносить удары по автозаправочным станциям страны.

Изменятся ли в Украине цены на топливо

Создает ли это предпосылки для роста цен на топливо, рассказал директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в комментарии для 24 Канала.

Эксперт пояснил, что на сегодняшний день российские атаки не имеют такого масштаба, который мог бы повлиять на формирование цен.

На самом деле ничто не повлияет на стоимость топлива на АЗС,

– отметил Куюн.

Дело в том, что россияне целенаправленно проводят атаки на объекты различных сетей в Украине, в основном в прифронтовых регионах. Таким образом, Россия пытается нанести ущерб топливной инфраструктуре, ведь ВСУ провели атаку на нефтеперерабатывающие заводы в стране-агрессоре.

В результате ударов возник топливный кризис как в регионах России, так и на временно оккупированных территориях.

Как отмечается в материале "НафтоРынка", с апреля по середину июня количество обстрелов АЗС выросло в 3–4 раза.

К концу июня статистика атак достигла 15,5 объектов в неделю, а уже с начала июля – до 20 ударов по АЗС в неделю

Данные "НафтоРынка" свидетельствуют, что с апреля было зафиксировано 186 случаев попаданий или повреждений станций.

Таким образом, несмотря на статистику, в настоящее время цены на топливо в Украине не вырастут. Кроме того, правительство уже готовит решение о помощи прифронтовым областям.

Что еще известно о ситуации с АЗС

Эксперт Владимир Омельченко рассказал 24 Каналу, что фактор атак на АЗС пока не является критическим. А фактор, который действительно определяет цены на АЗС, – это импортный паритет.

В частности, Кирилл Буданов заявил, что топливного кризиса в Киеве не будет. На данный момент он не видит обстоятельств, которые могли бы привести к таким событиям.