Россия изменила тактику ударов по топливной инфраструктуре Украины. Если раньше основными целями были нефтебазы и логистические объекты, то весной 2026 года оккупанты начали систематически атаковать автозаправочные станции.

За последние несколько месяцев было повреждено или уничтожено более сотни автозаправочных станций. Несмотря на это, в настоящее время украинский топливный рынок остается стабильным. Однако, если не решить эту проблему комплексно, вскоре логистические риски для снабжения, особенно прифронтовых регионов, будут только расти, что со временем может отразиться и на стоимости топлива.

24 Канал выяснил, грозят ли атаки России на АЗС дефицитом топлива, как это может повлиять на стоимость бензина и дизельного топлива и какие решения следует принять для защиты топливной инфраструктуры.

Какова ситуация на рынке топлива из-за атак России на украинские АЗС

Энергетический эксперт Владимир Омельченко рассказал в беседе с 24 Каналом, что несмотря на усиление российских атак на автозаправочные комплексы, предпосылок для дефицита топлива в Украине пока нет. В то же время удары по АЗС уже создают проблемы с работой станций в прифронтовых регионах.

Владимир Омельченко, директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Мы видим, что в последние три месяца Россия применила новую стратегию уничтожения АЗС, расположенных прежде всего в прифронтовых зонах. Они уже практически уничтожили все АЗС в Никополе, в Тростянце, на трассе Днепр – Харьков. И эта проблема с каждой неделей набирает обороты.

По оценке издания "НафтоРынок", по состоянию на начало июля было повреждено не менее 137 объектов. В свою очередь, генеральный директор WOG Андрей Пивоварский в начале июля заявил, что по состоянию на конец июня в Украине сгорело более 150 АЗС. Он добавил, что почти каждую неделю подвергаются атакам нефтебазы и другие объекты топливной инфраструктуры. При этом в начале июля число АЗС, подвергшихся атакам со стороны россиян, могло достичь уже около 200.

Как известно, наибольшее количество ударов по АЗС пришлось на Сумскую, Харьковскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую области, а также на Киев. При этом по состоянию на 1 июля Россия совершила одну из самых массированных атак на топливную инфраструктуру Днепропетровской области, где за одну ночь были повреждены 5 автозаправочных станций, сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Впоследствии под российские удары попали как минимум 3 автозаправочных комплекса сети "Укрнафта" в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях. А в период с 3 по 6 июля были повреждены как минимум 5 топливных операторов в Украине: SOCAR, OKKO, WOG, "БРСМ", BVS и Marshal.

Повлияли ли атаки на цены на топливо

Омельченко подчеркивает, что дефицита топлива в Украине пока нет, ведь компании обеспечивают рынок импортными нефтепродуктами. В то же время это не устраняет проблем с доставкой и работой автозаправочных станций в прифронтовых регионах, которые регулярно подвергаются российским атакам.

Напоминаем! Недавно глава Офиса Президента Кирилл Буданов сообщил, что признаков топливного кризиса в столице не видит, но проблема остается актуальной для прифронтовых областей.

Несмотря на это, масштабные атаки на АЗС пока не стали определяющим фактором изменения цен на топливо в Украине. По словам Омельченко, их влияние ограничено, тогда как решающую роль играет стоимость импортного ресурса.

Частично это может быть таким фактором, но он незначительный, не критический. Главный фактор, определяющий цены на АЗС, – это импортный паритет,

– отмечает эксперт.

О стабильности на рынке топлива в Украине говорит и генеральный директор WOG Андрей Пивоварский. Он называет причиной этого диверсифицированный топливный рынок. Ведь у украинских АЗС есть десятки поставщиков, различные маршруты импорта и разветвленная логистика.

Это подтверждает и динамика средних цен на топливо, которая, несмотря на усиление атак, не претерпела существенных изменений. В период с начала мая по начало июля, по данным Консалтинговой группы А-95, стоимость оставалась на следующем уровне:

По состоянию на 1 мая цена на бензин А-95 составляла 72,36 гривны за литр, на бензин А-92 – 67,18 гривны за литр, а на дизельное топливо – 88,04 гривны за литр. Однако уже в конце месяца средняя стоимость бензина А-95 выросла до 75,94 гривны за литр, а А-92 – до 69,71 гривны. Подешевело только дизельное топливо – до 86,05 гривны за литр.

По состоянию на 1 июня цена на бензин А-95 фактически не изменилась и составляла 75,98 гривны за литр. То же самое касалось бензина А-92 – 69,71 гривны за литр. Дизельное топливо же немного подорожало до 85,54 гривны за литр.

Ситуация в конце месяца была уже несколько иной, в частности из-за того, что цена на бензин А-95 упала до 74,59 гривны, а на А-92 – до 68,85 гривны. Больше всего подешевел дизельное топливо – почти на 10 гривен, до 76,19 гривны за литр.

Первая неделя июля не изменила ситуацию. Цены фактически не изменились с конца июня: А-95 – в районе 74,57–74,60 гривны за литр, А-92 – в диапазоне 68,80–69,50 гривны за литр, а дизельное топливо – между 75,90 и 76 гривнами за литр.

Справка: приведенный анализ свидетельствует о том, что системные атаки России на украинские АЗС пока не оказали определяющего влияния на стоимость топлива. Дело в том, что цены на заправках зависят прежде всего от ситуации на мировом рынке нефти, стоимости импортных нефтепродуктов и логистики. И после снижения напряженности на Ближнем Востоке цены вновь начали корректироваться вниз.

Как адаптировать систему, чтобы топливо не исчезло с АЗС

Однако игнорировать тот факт, что проблема российских атак на автозаправочные станции действительно существует, нельзя. Ее нужно решать комплексно, говорит об этом в комментарии 24 Каналу энергетический эксперт Геннадий Рябцев. На данный момент полностью защитить всю топливную инфраструктуру физически невозможно, ведь это дорого и сложно.

Геннадий Рябцев, кандидат технических наук, директор специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Это не подстанция, которую можно просто спрятать под бетонный саркофаг. Но и оставлять дело так, как оно есть, тоже нельзя, поскольку тогда возникнет угроза срыва поставок нефтепродуктов.

Именно поэтому одним из направлений, по мнению Рябцева, должно оставаться усиление ПВО. Несмотря на то, что Силы обороны уже перехватывают значительную часть средств воздушного поражения, этого недостаточно.

Кроме того, не менее важно перестроить систему поставок топлива в прифронтовые районы. Для этого необходимо распределить запасы и децентрализовать логистику, увеличив количество точек, из которых можно отпускать топливо, в частности мобильных. Для этого, по словам Геннадия, следует пересмотреть часть регуляторных требований, таких как обязательное лицензирование предприятий, хранящих более 200 литров топлива.

Это не означает, что нужно вернуть бочки или какие-то подпольные заправки. Нет, ни в коем случае. Такая децентрализация должна контролироваться со стороны военных администраций, а любые нарушения в области безопасности и качества нефтепродуктов должны очень строго наказываться,

– подчеркнул он.

Рябцев также убежден, что такие регуляторные послабления должны действовать исключительно в прифронтовых регионах, которые больше всего страдают от российских ударов, а не по всей стране.

Кроме того, он предлагает снизить барьеры для выхода малых и региональных сетей на рынок, в частности, отменить требование об уплате авансового взноса для АЗС и не допустить монополизации оптового рынка крупными сетями.

Знаю, что сейчас Нефтегазовая ассоциация готовит соответствующие предложения, которые, напротив, предусматривают большую централизацию рынка и выделение государственных средств на защиту заправок в тех регионах, где они не подвергаются жестким атакам. Но большинство членов Нефтегазовой ассоциации уже давно ушли из прифронтовых регионов, особенно из зоны в 20 – 40 километров от линии фронта. И поэтому, если правительство будет прислушиваться к рекомендациям этих крупных игроков, то оно не решит проблему, а наоборот, создаст новую и неэффективно потратит средства налогоплательщиков,

– заключает Рябцев.

В то же время дискуссия ведется не только о способах физической защиты топливной инфраструктуры, но и о том, какой должна быть система стратегических запасов топлива в условиях войны. Об этом еще в начале июля заявил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Какие запасы на нефтебазах, когда уже охотятся на АЗС и бензовозы? В Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Херсонской областях нет ни одной уцелевшей нефтебазы. Да и на правобережье сгорело немало. Луцк, Ровно, Тернополь, Львов, Винница – ну, везде уже горело, это же все видели,

– написал Куюн.

Также он добавил, что правительство решило возобновить и запустить систему минимальных запасов нефти и нефтепродуктов, которая должна была заработать еще в 2024 году, но была заблокирована. Согласно этому, 50% минимальных запасов должны храниться за рубежом.

Некоторые в правительстве полагают, что если мы будем хранить 50% запасов за рубежом (обязательная норма закона), то в час "Х" их нам отдадут. Я уже не говорю о том, что у соседей нет больших свободных емкостей, не говоря уже о том, что эти емкости каким-то образом нужно еще включить в нормативную базу Украины,

– заявил эксперт.

Куюн также предупредил, что выполнение новых требований потребует значительных дополнительных затрат для операторов рынка: закупить запас, где-то его хранить, к тому же компенсировать потери и т. д. Соответственно, это может отразиться на ценах для конечных потребителей – ориентировочно несколько гривен за литр.

Целесообразнее поддерживать систему запасов на минимальном уровне, который можно будет распределить между АЗС и небольшими хранилищами. К тому же даже без обязательной системы минимальных запасов украинский топливный рынок смог пережить весенний кризис без перебоев в поставках.