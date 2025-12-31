Укр Рус
Европа забыла о кризисе: цены на газ обвалились в 2025 году
31 декабря, 17:06
Европа забыла о кризисе: цены на газ обвалились в 2025 году

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Цены на газ в Европе резко упали в 2025 году, несмотря на низкие запасы, из-за переориентации на морские поставки сжиженного природного газа.
  • Мировой экспорт СПГ вырос на 4% благодаря новым мощностям в Северной Америке, что снизило цены в Европе и Азии.

Цены на природный газ в Европе резко обвалились по итогам 2025 года, хотя запасы в хранилищах остаются необычно низкими. Это свидетельствует о том, что европейский энергетический рынок кардинально изменился.

Как упали цены на газ в Европе?

Ожидается, что в 2025 году цены на газ будут примерно вдвое ниже пиковых показателей, которые зафиксировали в начале года, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Опасения относительно возможного дефицита газа зимой из-за низких запасов в Европе постепенно исчезают. Трейдеры все больше ориентируются на объемы, доступные на мировом рынке.

Такие изменения отражают эволюцию энергетической безопасности Европы после кризиса, спровоцированного полномасштабным вторжением России в Украину, 
– пишет издание.

  • Ранее главную роль в импорте газа в Европу играли поставки по газопроводам.
  • Сейчас же акцент сместился все больше на морские поставки сжиженного природного газа (СПГ).

По оценкам Международного энергетического агентства, импорт сжиженного природного газа в Европу в 2025 году может достичь рекордного уровня.

В итоге в Европе газохранилища сейчас заполнены примерно на 63% – это значительно ниже по сравнению со средним сезонным показателем за пять лет на уровне 74%. Однако из-за значительных поставок СПГ этой зимой низкие запасы газа почти не вызвали беспокойства на рынке.

Обратите внимание! Стабильные поставки СПГ на европейский рынок обеспечили США и другие страны, что дало покупателям редкую гибкость, которой не было раньше, Также на цены повлиял относительно теплый старт отопительного сезона и надежные трубопроводные поставки из Норвегии, которые еще больше уменьшили давление на рынок.

Как вырос экспорт СПГ в 2025 году?

В целом мировой экспорт СПГ в 2025 году, по данным аналитической компании Kpler, вырос на 4% и продемонстрировал наибольший прирост за последние три года, пишет Bloomberg. Это, в частности, стало возможно благодаря развитию новых мощностей в Северной Америке.

Основными драйверами экспорта стали проекты:

  • LNG Canada в Канаде;
  • и Plaquemines в США.

Аналитики посчитали, что в этом году американские компании, вероятно, пересекут отметку в 100 миллионов тонн по экспорту СПГ – впервые в своей истории. А к 2030 году США вообще могут удвоить объемы поставок сжиженного газа.

Как следствие, цены на газ падают не только в Европе, но и в Азии:

  • европейские фьючерсы упали более чем на 40% с начала года.
  • на азиатском рынке цены близки к самым низким за год;

Стоит знать! В начале 2025 года доля СПГ в импорте газа в ЕС составила 45%, тогда как до войны в Украине этот показатель составлял около 20%. Специалисты обеспокоены, что переход на СПГ сделает Европу более уязвимой к различным геополитическим событиям и сбоям в добыче в различных регионах мира.

Кто больше всего продает и покупает СПГ?

  • США остаются ведущим поставщиком СПГ для Европы. За первые шесть месяцев 2025 года объем американского импорта газа составил примерно 13,7 миллиарда евро. Кроме этого, новое торговое соглашение между ЕС и США предусматривает закупку американского СПГ, ядерных энергопродуктов и нефти на сумму 750 млрд долларов до 2028 года.

  • Украина также планирует наращивать импорт американского СПГ в 2026 году. Поставки будут проходить через Польшу, а Нафтогаз уже заключил соответствующий контракт с польской энергетической компанией ORLEN. В следующем году Украина рассчитывает получить около 1 миллиарда кубометров американского газа.

  • В глобальном масштабе лидерами по импорту СПГ остаются Китай и Япония. В то же время Китай сократил импорт на 15% по сравнению с предыдущим годом. Зато Египет активно увеличивает поставки: в этом году он закупил около 8,9 миллиона тонн СПГ, что почти втрое превышает показатели 2024 года.