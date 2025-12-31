Европа забыла о кризисе: цены на газ обвалились в 2025 году
- Цены на газ в Европе резко упали в 2025 году, несмотря на низкие запасы, из-за переориентации на морские поставки сжиженного природного газа.
- Мировой экспорт СПГ вырос на 4% благодаря новым мощностям в Северной Америке, что снизило цены в Европе и Азии.
Цены на природный газ в Европе резко обвалились по итогам 2025 года, хотя запасы в хранилищах остаются необычно низкими. Это свидетельствует о том, что европейский энергетический рынок кардинально изменился.
Как упали цены на газ в Европе?
Ожидается, что в 2025 году цены на газ будут примерно вдвое ниже пиковых показателей, которые зафиксировали в начале года, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Опасения относительно возможного дефицита газа зимой из-за низких запасов в Европе постепенно исчезают. Трейдеры все больше ориентируются на объемы, доступные на мировом рынке.
Такие изменения отражают эволюцию энергетической безопасности Европы после кризиса, спровоцированного полномасштабным вторжением России в Украину,
– пишет издание.
- Ранее главную роль в импорте газа в Европу играли поставки по газопроводам.
- Сейчас же акцент сместился все больше на морские поставки сжиженного природного газа (СПГ).
По оценкам Международного энергетического агентства, импорт сжиженного природного газа в Европу в 2025 году может достичь рекордного уровня.
В итоге в Европе газохранилища сейчас заполнены примерно на 63% – это значительно ниже по сравнению со средним сезонным показателем за пять лет на уровне 74%. Однако из-за значительных поставок СПГ этой зимой низкие запасы газа почти не вызвали беспокойства на рынке.
Обратите внимание! Стабильные поставки СПГ на европейский рынок обеспечили США и другие страны, что дало покупателям редкую гибкость, которой не было раньше, Также на цены повлиял относительно теплый старт отопительного сезона и надежные трубопроводные поставки из Норвегии, которые еще больше уменьшили давление на рынок.
Как вырос экспорт СПГ в 2025 году?
В целом мировой экспорт СПГ в 2025 году, по данным аналитической компании Kpler, вырос на 4% и продемонстрировал наибольший прирост за последние три года, пишет Bloomberg. Это, в частности, стало возможно благодаря развитию новых мощностей в Северной Америке.
Основными драйверами экспорта стали проекты:
- LNG Canada в Канаде;
- и Plaquemines в США.
Аналитики посчитали, что в этом году американские компании, вероятно, пересекут отметку в 100 миллионов тонн по экспорту СПГ – впервые в своей истории. А к 2030 году США вообще могут удвоить объемы поставок сжиженного газа.
Как следствие, цены на газ падают не только в Европе, но и в Азии:
- европейские фьючерсы упали более чем на 40% с начала года.
- на азиатском рынке цены близки к самым низким за год;
Стоит знать! В начале 2025 года доля СПГ в импорте газа в ЕС составила 45%, тогда как до войны в Украине этот показатель составлял около 20%. Специалисты обеспокоены, что переход на СПГ сделает Европу более уязвимой к различным геополитическим событиям и сбоям в добыче в различных регионах мира.
Кто больше всего продает и покупает СПГ?
США остаются ведущим поставщиком СПГ для Европы. За первые шесть месяцев 2025 года объем американского импорта газа составил примерно 13,7 миллиарда евро. Кроме этого, новое торговое соглашение между ЕС и США предусматривает закупку американского СПГ, ядерных энергопродуктов и нефти на сумму 750 млрд долларов до 2028 года.
Украина также планирует наращивать импорт американского СПГ в 2026 году. Поставки будут проходить через Польшу, а Нафтогаз уже заключил соответствующий контракт с польской энергетической компанией ORLEN. В следующем году Украина рассчитывает получить около 1 миллиарда кубометров американского газа.
В глобальном масштабе лидерами по импорту СПГ остаются Китай и Япония. В то же время Китай сократил импорт на 15% по сравнению с предыдущим годом. Зато Египет активно увеличивает поставки: в этом году он закупил около 8,9 миллиона тонн СПГ, что почти втрое превышает показатели 2024 года.