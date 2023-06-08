Тариф на электроэнергию: как платить менее 2,64 гривны

После июньского увеличения тарифа на электроэнергию, все украинцы начали платить одинаковую сумму независимо от потребленных киловатт. Однако есть возможность платить за свет в два раза меньше.

Как изменилась цена на электроэнергию

С 1 июня 2023 года украинцы платят за электроэнергию по единому тарифу – 2,64 гривны за киловатт-час. Также цены возросла цена распределения света приблизительно на 25 – 50%.

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В связи с поднятием тарифа, средняя сумма в платежках граждан примерно возрастет на сумму

Министр энергетики Герман Галущенко пояснил, что сначала в НКРЭКУ предлагали поднять тарифы в два этапа. Первым должен был быть единый тариф – 2,88 гривны за киловатт-час.

Но мы видим возможность установления тарифа на уровне 2,64 гривны за киловатт в час. Это минимальный тариф, который позволит удержать энергосистему,

– объяснил министр.

Как платить за свет меньше

Последний раз тарифы на свет для населения поднимали в 2017 году. Тогда цена выросла на 5%.

Чтобы платить за свет меньше, можно перейти на двухзонный или трехзонный тарифный план. Тогда в не пиковые часы электроэнергия будет стоить дешевле.

Двухзонный тариф:

23:00 – 7:00 – 1,32 гривны за киловатт-час (50% от полного тарифа);

7:00 – 23:00 – 2,64 гривны за киловатт-час (полный тариф).

Трехзонный тариф:

8:00 - 11:00 / 20:00 - 22:00 - 3,96 гривны за киловатт-час (150% от полного тарифа);

7:00 - 8:00 / 11:00 - 20:00 - 2,64 гривны за киловатт-час (полный тариф);

23:00 – 7:00 – 1,06 гривны за киловатт-час (40% от полного тарифа).

Для того чтобы перейти на такие тарифы нужно подать заявление на сайте местного облэнерго и через онлайн-платформу "Персональный кабинет". Затем оплатить по платежке, которая поступит на почту и в течение двух недель вас переведут на выбранный тариф.

К слову, если у вас нет возможности оформить такой тариф онлайн, вы можете лично обратиться в Центр обслуживания клиентов своего города по переходу или обратиться по месту жительства в городской или областной район электросетей.