Вопрос даже не обсуждается: повысят ли цены на электроэнергию

Минэнергетики Герман Галущенко рассказал, будет ли повышение тарифов на свет до конца 2023 года. По его словам, ситуация меняться не будет.

Повысят ли цены на электроэнергию

До конца 2023 г. действует положение о возложении спецобязанностей на рынке электроэнергии (ПСО). Это означает, что стоимость электроэнергии не будет расти.

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Герман Галущенко Министр энергетики Украины И мы будем продолжать действие ПСО до конца отопительного сезона. Потому вопрос повышения тарифов даже не обсуждается.

Также он подчеркнул, что с точки зрения ресурсов, подготовленности генерации и системы передачи Украина готова к отопительному сезону.

Единственный фактор, который может повлиять на отключение электроснабжения – это атаки врага. Мы делаем все, чтобы такие отключения, если они явятся следствием атак, были краткосрочными. Для этого уже наработано огромное количество решений, которые мы испытали и в прошлую зиму, и сейчас мы их модифицировали для того, чтобы максимально обеспечить потребителей электроэнергией.

– сказал министр.

По его мнению, проблем с ресурсами не должно быть, ведь сейчас продолжается самая масштабная за всю историю независимости ремонтная кампания на энергообъектах.

Какая стоимость электроэнергии

В настоящее время тариф на электроэнергию составляет – 2,64 гривны за киловатт-час. Этой стоимости не хватает для покрытия расходов на поддержание работы энергетической системы. Некоторые эксперты цена должна быть дороже, более 5 гривен за киловатт-час.

Например, эксперт по вопросам энергетики Андриан Прокоп рассказал, что повышение стоимости света вполне возможно в 2024 году. Однако это будет зависеть от того, будет ли Россия сильно обстреливать Украину.